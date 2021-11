Teófimo López le frappe devant un grand George Kambosos

Teófimo López et son père se sont fait des ennemis l’année dernière. Après la victoire du boxeur sur Lomachenko en octobre 2020, tous deux ont commencé à parler plus que nécessaire. Les derniers retards de sa première soutenance, avant George Kambosos, leur a fait dépasser certaines limites (Teofimo Sr. s’est battu contre le père de l’Australien lors d’entraînements publics). Tout ce climat qu’ils ont généré a amené López à sortir au Madison Square Garden Theatre après les révolutions. Il pensait qu’il allait sortir, assommer, être payé et rentrer chez lui… et il se trompait. Les cabales ont causé de la frustration lorsque les plans n’ont pas été réalisés et que le boxeur a montré les coutures. López a laissé, par décision partagée (115-111, 113-114 115-112), les couronnes WBA, IBF et WBO (La franchise WBC ne peut pas être exposée, bien que l’Australien ait fini par la porter) du léger. Mérité.

Teofimo est sorti avec tout pour le KO. Kambosos a su dès le premier instant temporiser. Il a tenu la poussée et à la fin du premier tour, il a touché la table.. Avec un crochet, il a assis le champion. « Calme », ​​a demandé López Sr. à son fils au coin de la rue. Il ne l’avait pas et au deuxième tour, la même chose s’est produite. Il était trop excité et quand l’Australien s’est levé pour croiser les coups… il y avait beaucoup de danger. À partir du quatrième tour, Teofimo a un peu ralenti, mais dans le coin au-delà des testicules, il n’y avait pas de plan b. Ce manque d’idées a profité au demandeur, qui a été très clair sur son projet.

Kambosos s’est parfaitement déplacé et a profité de l’entrée de López pour connecter des mains très claires. Certains sont venus vers lui, mais il allait mieux. Tactiquement, il lui donnait une critique et les rondes centrales étaient pour l’Australien. Il a noué le combat basé sur l’intelligence, la mesure et la précision. Dans le huitième, qui l’avait emporté, il a commencé à centrer, peut-être à cause de la fatigue (López a bien travaillé en dessous), et c’est là que les options de Teofimo ont été vues. Avec 41% de réussite, le champion a dû tenter de se connecter et que son coup de poing a été décisif. En neuvième, celui de Brooklyn a encore frappé avec force et l’Australien a senti la puissance. Il restait neuf minutes pour que le procès soit tranché.

Le combat avait clairement tourné et le KO pour le champion commençait à gagner des entiers. Cet itinéraire s’est intensifié dans le dixième. Avec deux droits, López a envoyé l’Australien au sol. Il restait un monde et de nombreux coups lui sont venus, mais il a résisté. Grande résistance de Kambosos, qui a vu à quel point tout le travail qu’il avait fait pouvait lui échapper. Tout cela n’était qu’un mirage. La sévérité du procès a fait des ravages sur les deux. Kambosos a réussi à obtenir le second souffle et à remporter les manches du championnat. Cela avait été mieux et il le méritait. Tout en célébrant, Teofimo a remporté le sifflet de son propre public. « J’ai gagné dix rounds », a-t-il lancé au nouveau champion, qui a exigé le respect.. Un autre pour le compte de López, qui a dû baisser la tête et partir. C’était pire et maintenant il doit travailler en silence. Cela vous sera utile.

Fulton s’unit contre Figueroa dans un combat très serré

Fulton jette un coup de poing à Figueroa pendant leur match. Afficher l’heure

Le week-end a été celui des guerres. Quelques minutes après la fin des Kambosos vs Teofimo, l’autre grand combat de la journée a commencé. A Las Vegas, Brandon Figueroa et Stephen Fulton ont été sommés d’unifier les Worlds WBC et WBO des super poids coq. Ils sont tous les deux sortis vêtus d’un pantalon aux couleurs du drapeau mexicain… et c’était un signe avant-coureur de la bataille qu’ils allaient offrir. Ils n’ont pas mis une seconde à se concerter et là commencent une guerre sans quartier. Fulton a été très précis et Figueroa a toujours pressé avec rythme et pression pour essayer d’amener son adversaire contre les cordes (37-30% pour Fulton en pourcentage et 314-226 pour Figueroa en tirs connectés). Brandon connaissait le pouvoir de ses mains (il est arrivé avec 73,9% de victoires par KO) et il voulait en profiter. Avec deux qualités complémentaires pour un grand combat, nous avons vu un combat si proche qu’il n’y avait que deux options possibles. L’un pourrait succomber aux coups de l’autre ou les juges auraient du mal à choisir l’un d’eux. La seconde s’est produite et les cartes ont donné la victoire, et les ceintures, par décision majoritaire (114-114, 116-112 et 116-112) à Fulton.