Teofimo Lopez a juré d’éliminer Devin Haney et Gervonta Davis « d’un seul coup » s’il a un jour la chance de les combattre.

Le champion incontesté des poids légers revient sur le ring samedi soir pour affronter le challenger obligatoire de l’IBF George Kambosos Jr à New York.

Mikey Williams/Meilleur rang

Lopez est le champion du monde des poids légers WBA, WBC, IBF et WBO

Une multitude de raisons différentes ont empêché les fans de regarder « The Takeover » en action, son dernier combat ayant eu lieu il y a un peu plus d’un an lorsqu’il a battu Vasyl Lomachenko.

Après avoir été frappés par COVID, les anciens promoteurs de combat Triller se sont ensuite retirés de deux autres dates avant que DAZN et Eddie Hearn de Matchroom n’interviennent pour fournir une plate-forme à l’une des étoiles les plus brillantes de la boxe.

Cela ne veut pas dire que le joueur de 24 ans est resté silencieux sur la touche. En octobre, il s’est affronté avec Haney lors de la défaite choc de Mikey Garcia contre Sandor Martin et a également appelé Davis en juin pour l’avoir « esquivé ».

Et maintenant, quelques jours seulement avant le retour de son ring, Lopez insiste sur le fait qu’il veut affronter les deux hommes et a prédit des fins explosives pour les deux combats.

Ed Mulholland/Salle de match

Haney n’est pas un champion WBC » complet » mais est l’un des talents les plus brillants de la boxe

« Je ferais l’un ou l’autre ou, je pense que ce sont deux grands combats pour moi », a déclaré Lopez à Michael Benson de talkSPORT.

« Tout combat auquel j’aurai à faire face avec ces gars sera un grand combat.

« Tout le monde veut me voir combattre ces gars-là et je crois qu’ils veulent voir leurs gars me combattre.

« Donc, je ne vois aucun problème avec cela et quiconque me mettra devant moi, je le battrai. »

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Gervonta est l’un des plus grands puncheurs de la boxe mondiale

« Il suffit de les aligner », a-t-il ajouté. « Vous pouvez les aligner complètement et je les assommerai d’un seul coup.

« Nous avons coupé ce BS ‘Four King’s’ et nous le poussons sur le côté. »

