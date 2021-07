Teofimo “ne se débarrasse pas” de Kambosos, Ryan sans filtre et le “Manny break”

Dans notre monologue d’hier dimanche, nous vous présentons trois sujets brûlants qui devraient sonner fort dans la semaine à venir. Le premier sur Teofimo López et la date de son combat contre George Kambosos. La date du 14 août n’a pas été confirmée, une effrayante intention de Triller est apparue pour amener le combat en Australie le 17 octobre et évidemment, la première intention est en attente, que ce combat ait lieu sous l’undercard de Triller du 11 septembre où Oscar de la Hoya fera ses débuts. “dans sa nouvelle version” contre le retraité de l’UFC, le Brésilien Vitor Belfort. Dans la vidéo je vous raconte ce qui va se passer, quelle sera la date choisie et pour quelle raison Teofimo a été renversé dans son intention tant vantée de renoncer à la ceinture IBF.

Je vous parlerai également dans le deuxième sujet de la minute (9h50) des conséquences insoupçonnées de deux résultats qui pour le moment ne sont pas ce qui était attendu, bien qu’ils puissent parfaitement se produire. Je veux dire Manny Pacquiao battant Errol Spence Jr. et Guillermo Rigondeaux battant John Riel Casimero. Que se passera-t-il à cause des rebondissements autour de ses deux ceintures, le champion philippin des poids super welters WBA “en pause” et le cubain régulier des poids coq WBA, appartient au monde de l’imaginable, mais, au moins dans notre commentaire, je passe à vous ce que dit mon imagination. Et à cet égard, la WBA devrait se préoccuper de ces résultats.

Enfin, à partir de la minute (15:46) je vais vous parler de Ryan García qui, revenu dans les réseaux il y a quelque temps, mais maintenant il est revenu rechargé pour être le Ryan de toujours et encore sa débauche verbale, il est entré dans sa carrière, acceptant combattez seul et poussez votre propre survie de boxe à l’extrême. Son cas est si bizarre qu’un commentaire non filtré est inévitable.