Teofimo sauve-t-il le panneau d’affichage ? et ni Manny, ni Ryan et ni Sulaiman ne sont sauvés

Teofimo López a été testé positif et est une nouvelle victime de la pandémie. Pour cette raison, Triller a décidé de suspendre le PPV samedi et de déplacer l’événement au 14 août. Dans la perspective précédente, la carte sentait l’échec, devant lequel en fin de compte le problème du champion poids léger, pouvait être un bénéfice pour l’organisation.

Tout cela donne une nouvelle lecture, qui inclut les conséquences possibles sur le corps de López et tout ce qui pourrait affecter sa performance, en tenant compte du fait que la nouvelle date sera dans moins de deux mois. Encore une absurdité dans ce manque de contrôle et de protocoles avant chaque combat où participent ces boxeurs qui ont souffert ou souffrent de la maladie.

En plus de cette note, celle de Teofimo, nous avons trois autres sujets à vous proposer notre point de vue. Comme toujours, pas de filtre.

(6:18) Manny Pacquiao s’affiche sur les réseaux sociaux en pleine formation. Une œuvre éditée avec une intention qui semble cacher quelque chose. On en parle dans la vidéo.

(9:01) Ryan García dit maintenant qu’il est rétabli et prêt à manger les lions d’un “coup pur”. Avec plus de huit millions de followers, uniquement sur Instagram, chaque pétard que Ryan lâche sur les réseaux, trouve un écho immédiat. Mais cette fois, les choses sont différentes et ce sera notre point de vue.

(11:06) Mauricio Sulaiman a surmonté son insistance en rêvant de combats inégaux. À l’époque, c’était Canelo contre. Spence, c’est maintenant au tour de l’Argentin Brian Castaño. Cette histoire est la quatrième entrée non filtrée de cette vidéo.