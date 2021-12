Teofimo vs Kambosos : George Kambosos surprend et bat Tefimo Lpez pour emporter les sceptres légers

George Kambosos a battu Tefimo López et est le nouveau champion des poids légers. .

La grande surprise de la boxe est venue dans le Madison Square Garden. George Kambosos est allé à l’encontre de toutes les prévisions et a gagné par décision partagée pour Champion WBC des poids légers, IBF WBO Tefimo Lpez être le nouveau champion.

Les juges ont vu le gagnant Kambosos par cartes 115-111, 114-113 et 115-112 mettre fin au règne des Honduriens après un début de combat compliqué.

Kambosos survit à l’assaut de Tefimo Lpez #LpezKambosospic.twitter.com/QmAdPpdeya ? DAZN Boxe (@DAZNBoxing) 28 novembre 2021

Lopez, fidèle à son style, a cherché à finaliser le combat dès les premiers rounds, en appuyant avec ses japs ​​et ses coups de poing droits qui ont emmené Kambosos à la toile à la fin dès le premier épisode.

Malgré la pression du champion, Kambosos renaissait au fil des tours, mais sans pouvoir faire de gros dégâts à Tefimo. C’est jusqu’au huitième qu’il réussit à abîmer le visage du champion, qui envisageait une fermeture de folie.

Kambosos contrôlait le onzième et sabrait à Lopez. au dessus de l’oeil gauche. Cela a empêché Lopez de passer à l’attaque. Au douzième et dernier tour, Kambosos a continué à avoir le dessus et réussi à terminer le travail pour être le nouveau champion des poids légers.