Ter Stegen, la victime préférée d’Iago Aspas

L’attaquant du Celta de Vigo, Iago Aspas, il a inscrit les premier et troisième buts de l’équipe céleste lors du match nul contre le FC Barcelone lors de la 13e journée de Liga. Au cours de l’une de ses pires saisons, l’attaquant a battu Ter Stegen jusqu’à deux fois et confirme qu’il est l’une de ses victimes préférées.: avec huit buts, il est le joueur qui a marqué le plus de fois contre l’Allemand aussi bien en Liga que dans le reste des compétitions.

Le Galicien, qui ajoute cinq buts au cours des 13 premières journées de la compétition nationale, est en tête du classement des joueurs qui ont battu le plus de fois le gardien du FC Barcelone. Avec huit buts, il fait partie des meilleurs buteurs de la Liga devant Maxi Gómez (5) et Aritz Aduriz (6) toutes compétitions confondues. Celui de Moaña a sauvé un point avec un grand coup depuis le balcon de la zone et a déclenché la folie à Balaídos après avoir tracé un 0-3.

L’ancien joueur de Liverpool ou de Séville est l’une des plus grandes institutions du Celta de Vigo et le meilleur buteur de l’histoire du club : en deux étapes différentes, l’attaquant a jusqu’à présent signé un total de 169 buts sur un total de 393 rencontres.. Il est également le deuxième joueur à avoir porté le plus souvent l’élastique bleu, juste derrière l’actuel capitaine de l’équipe, l’ailier droit Hugo Mallo, avec 409 matchs.

Barcelone succombe à Balaídos

L’équipe de Sergi Barjuan a été surprise par une belle seconde moitié de l’équipe de Vigo et a fini par abandonner l’égalité au klaxon: un superbe but d’Iago Aspas à la 95e minute. Avec ce match nul, Barcelone ajoute son quatrième match consécutif sans gagner en Liga et confirme sa crise : il reste en neuvième position avec 17 points, au même titre que le RCD Espanyol, le rival qu’il affrontera le lendemain.

Lors du dernier match avant la troisième pause de l’équipe nationale et l’arrivée de Xavi Hernández a été marqué par de mauvaises nouvelles : l’équipe a cédé deux points dans la phase finale et a vu comment Ansu Fati et Eric Garcia ont souffert de problèmes physiques de toutes sortes. Sans football en club jusqu’au week-end suivant, Barcelone entame une nouvelle étape avec un changement sur le banc.