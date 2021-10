Ter Stegen revient sur la liste de l’Allemagne

10/01/2021

Le à 14:08 CEST

Le but de Barcelone, Marc André ter Stegen, est revenu à l’appel du sélectionneur allemand, film hansi, pour les matches contre la Roumanie et la Macédoine du Nord, respectivement les 8 et 11 octobre.

Ter Stegen il avait manqué le dernier rendez-vous en raison d’une blessure et cette fois, il sera, comme on pouvait s’y attendre en tant que gardien remplaçant, derrière Manuel Neuer.

Par contre, le côté gauche manque à cause d’une blessure Robin Gosens et les milieux de terrain Ilkay Gundogan et Mahmoud Dahoud.

APPEL ALLEMAGNE

Gardiens de but: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal) et Marc André ter Stegen (Barcelone).

Défenses: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Thilo Kehrer (PSG), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (Hoffenheim), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schlottenberg (Freiburg) et Niklas Süle (Bayern).

Milieu de terrain et vers l’avant: Karim Adeyemi (Salzbourg), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala et Leroy Sané (Bayern), Jonas Hoffmann et Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Kai Havertz et Timo Werner (Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).