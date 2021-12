Ter Stegen | Ter Stegen; 300 matchs et 300 buts

21/12/2021

Le 22/12/2021 à 00h15 CET

Marc André Ter Stegen est le cinquième gardien de l’histoire du Barça à atteindre les 300 matches officiels. L’Allemand a inscrit contre Séville son troisième centenaire à la tête du but du Barça, dans un match au cours duquel, par coïncidence, il a encaissé son 300e but depuis son arrivée au Camp Nou.

Ter Stegen devient ainsi le cinquième gardien avec le plus de matchs, derrière Sadurní avec 331, Ramallets avec 387, Zubizarreta avec 410 et Victor Valdés, qui avec 535 matches, est le gardien avec le plus de matches officiels de l’histoire du club.

L’Allemand a concédé le 19e but de la saison en Liga à Sánchez Pizjuán. Ter Stegen ne traverse pas son meilleur moment, et malgré le fait que Xavi a déjà clairement indiqué qu’il est intouchable, les doutes sur le gardien de but augmentent. 25 arrêts n’ont réussi à récolter que le gardien de but sur les 18 matchs disputés jusqu’à présent.

Le Barça récupère le but avec des corners

Tout n’est pas une mauvaise nouvelle dans ‘Can Barça’, et c’est que peu à peu la reprise de l’équipe laisse de meilleures sensations, en plus d’ajouter des points. L’une des clés de cette reprise, ce sont les corners, un aspect dans lequel historiquement l’équipe n’avait pas excellé.

A Séville, le Barça a ajouté le deuxième match consécutif en inscrivant un but sur corner, avec un centre d’Ousmanne Dembélé. Contre Elche, Jutglà était chargé d’ouvrir la boîte d’une tête, tandis qu’à Sánchez Pizjuán, Araujo était chargé de terminer le centre du Français.