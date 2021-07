TeraBlock renforce sa sécurité avec Binance Cloud

TeraBlock, un échange automatisé de crypto-monnaie, s’est associé à Binance Cloud pour rendre le trading de crypto-monnaie sans tracas sur sa plate-forme.

Commentant leur partenariat avec Binance Cloud, Shivam Tandon, PDG de TeraBlock, a déclaré : « Après avoir annoncé la réussite de notre récent IDO sur BSCPAD, nos utilisateurs bénéficieront directement du partenariat avec Binance Cloud. Le prochain échange TeraBlock, alimenté par Binance Cloud, permet à nos utilisateurs de bénéficier d’une meilleure profondeur de négociation, d’une sécurité et d’une vitesse de transaction améliorées. » Il espère également “apporter un intérêt et une expérience renouvelés comme jamais auparavant dans l’espace des crypto-monnaies”.

Le partenariat qui change la donne

C’est un partenariat qui change la donne car il évitera à TeraBlock de tomber dans ce que nous pouvons appeler une nouvelle énigme d’échange de crypto-monnaie. Vous voyez, il est courant que les nouveaux échanges perdent des utilisateurs en raison du manque de liquidité et des lacunes dans l’infrastructure de sécurité. Considérant que 34% des commerçants de crypto-monnaie considèrent la liquidité comme un facteur crucial lors de la prise de décision, cela peut être une condamnation à mort pour de nombreux nouveaux échanges de crypto-monnaie.

Vous devez vous demander en quoi un partenariat avec Binance Cloud change l’équation ici ? Eh bien, c’est parce que Binance Cloud imite essentiellement tous les avantages de Binance. Il combine la technologie, la sécurité et la liquidité de l’un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires au monde. Par conséquent, les utilisateurs de TeraBlock n’ont pas à s’inquiéter du manque de liquidité sur la plate-forme ou des failles de sécurité dans l’infrastructure TeraBlock.

Le rôle de TeraBlock et Binance Cloud dans le partenariat

Suite au partenariat entre TeraBlock et Binance Cloud, TeraBlock n’aura plus qu’à gérer le développement commercial et l’aspect opérationnel de sa plateforme. Binance Cloud gérera le reste des activités telles que le développement et la maintenance de sa technologie d’échange, l’enregistrement des utilisateurs, la sécurité et la liquidité. De plus, l’avantage ne se limite pas à la liquidité, car Binance Cloud renforcera également l’infrastructure de sécurité de TeraBlock.