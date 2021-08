Teradici CAS est désormais disponible sur macOS pour débloquer un accès à distance hautes performances

Nous avons précédemment couvert l’annonce de Teradici avec MacStadium pour débloquer un accès à distance hautes performances sur le Mac. J’ai également interviewé Ziad Lammam, vice-président de la gestion des produits chez Teradici, lors d’un récent épisode d’Apple @ Work. Aujourd’hui, la société annonce la sortie générale de Teradici CAS pour débloquer un accès à distance hautes performances sur macOS.

« Les utilisateurs de Teradici CAS ont encore plus de flexibilité pour ré-imaginer leurs flux de travail après la pandémie et peuvent désormais accéder en toute sécurité à leur Mac haute puissance où qu’ils soient, y compris depuis leur bureau à domicile », a déclaré David Smith, PDG de Teradici. « En collaboration avec Apple, Teradici a fourni une solution essentielle pour les utilisateurs expérimentés et les travailleurs du savoir qui s’appuient sur un accès à distance sécurisé et hautes performances à leur Mac. Les entreprises peuvent facilement déployer Teradici CAS au sein de leur infrastructure existante, et les utilisateurs adoreront la précision des couleurs, la réactivité incroyable, la synchronisation audio-vidéo, la prise en charge de plusieurs moniteurs et de nombreuses autres fonctionnalités qui permettent l’expérience Mac de n’importe où.

Pour les industries qui travaillent dans un environnement hybride, comme les professionnels des médias et de la création, offrir un accès distant sécurisé aux applications est plus critique que jamais. Grâce à Teradici CAS, les utilisateurs de Mac peuvent désormais accéder à leurs workflows hautes performances, y compris les effets visuels, l’animation, la conception structurelle, le montage vidéo et d’autres workflows hautes performances, depuis n’importe quel endroit où ils disposent d’une solide connexion Internet.

Grâce au protocole d’affichage à distance Teradici PCoIP, les professionnels de l’informatique bénéficieront d’une sécurité accrue car les actifs de l’entreprise restent situés en toute sécurité dans des réseaux de contenu sur site conformes aux normes de l’industrie.

« La prise en charge de macOS dans Teradici CAS offre aux artistes et aux producteurs une flexibilité extraordinaire pour choisir leur façon de travailler, y compris sur macOS », a déclaré Raymond Thompson, Senior Director Partner et Industry Marketing, Avid. « Un nombre important d’utilisateurs d’Avid Media Composer préfèrent un Mac, et désormais, avec la prise en charge macOS de Teradici CAS, les créateurs de contenu peuvent bénéficier de l’expérience à distance de haute qualité dont ils ont besoin pour travailler de n’importe où en utilisant le système d’exploitation de leur choix.

Tous les points de terminaison PCoIP Teradici existants avec macOS, Windows, Linux, PCoIP Zero Clients et les clients légers compatibles PCoIP peuvent se connecter à un ordinateur macOS. Si vous souhaitez en savoir plus sur la solution, Teradici organise un webinaire début septembre pour approfondir la solution. MacStadium est un excellent partenaire à considérer si vous cherchez à déployer une flotte de Mac distants sans les héberger dans votre propre centre de données.

