Teradici et MacStadium collaborent pour débloquer un accès à distance hautes performances pour macOS

Teradici et MacStadium ont annoncé qu’ils collaboraient pour débloquer de nouvelles fonctionnalités pour les besoins d’accès à distance hautes performances sur Mac. Teradici est le créateur de la technologie PCoIP et du logiciel d’accès au cloud.

«La transformation de la main-d’œuvre distante continuera de s’accélérer car les expériences utilisateur hors du bureau peuvent désormais correspondre à ce à quoi les gens sont habitués sur site», a déclaré Ziad Lammam, vice-président de la gestion des produits chez Teradici. «Nous sommes ravis d’apporter la technologie à distance Teradici sur Mac et de permettre aux utilisateurs de Mac de bénéficier d’un accès à distance puissant. La combinaison avec les capacités de cloud d’entreprise de MacStadium ravira sûrement les utilisateurs de la plate-forme. »

MacStadium est le leader de l’hébergement de serveurs Mac et de la colocation.Par conséquent, en collaborant avec Teradici, les clients peuvent désormais accéder à distance au matériel Apple comme s’ils se trouvaient sur une machine locale.

«Les entreprises qui souhaitent exploiter le matériel Mac dans le cloud choisissent MacStadium pour notre expertise et notre longue histoire de création de solutions Mac innovantes», a déclaré Chris Chapman, directeur des produits de MacStadium. «Nous sommes ravis de ce partenariat et nous savons que la combinaison de la technologie Teradici CAS pour macOS avec notre infrastructure Mac hébergée dans le cloud offrira aux utilisateurs l’expérience de travail à distance qu’ils attendaient.»

Le logiciel d’accès au cloud de Teradici fonctionnant sur des Mac hébergés chez MacStadium prendra en charge l’exécution de macOS Catalina ou macOS Big Sur et fournira des niveaux élevés de sécurité, de réactivité et de fidélité pour faciliter des flux de travail intenses. Tous les points de terminaison PCoIP existants, y compris les clients macOS, les clients Windows, les clients Linux, les clients zéro PCoIP et les clients légers PCoIP, pourront se connecter à un hôte macOS fonctionnant sur MacStadium. Un support complet sera disponible plus tard cette année.

