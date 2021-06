Terance est le Mann – AS.com

Les Tondeuses Ils sont en finale de la Conférence Ouest. Ils ont passé toute leur vie sans en vivre et ce dimanche prochain contre les Suns avec le doute de Chris Paul, ils pourront les jouer, qu’ils n’en profiteront pas tant que l’on ne saura pas ce qui se passe avec le blessé Kawhi Leonard. Mais wow, ils ont levé l’égalité face au Jazz sans l’homme aux mitaines, remportant les deux derniers matchs sans lui et dans de petites circonstances. Surtout ce dernier, au Staples Center et avec un retour astronomique de la main d’un joueur sans expérience dans ces luttes. A la Clippers et de manière extrême, cette fois avec une fin heureuse. 4-2 et un Terance Mann à fond : égalant les 39 points d’un Donovan Mitchell, déjà contrasté dans cette ligue et héroïque de l’autre côté, et jouant son meilleur match en NBA.

Les le jazz ils dominaient par 22 à la mi-temps. Mais le physicien est venu les voir ainsi que le susdit Mann, élément discordant mais efficace contre les Mavs d’abord et contre les Jazz plus tard. Il n’a pas eu peur de Rudy Gobert, un bon défenseur par moments et sur qui il a inscrit 30 de ses 39 points. Un scandale que Utah ne peut pas se permettre et encore plus avec Snyder étant une hache en défense. L’équipe avec le plus de victoires en saison régulière passe par la porte arrière, perdant face à un Clippers épuisé sans sa star principale, avec Paul George dans un rôle plus secondaire que lors des matchs précédents et les faisant mourir au sol au milieu de la date. . Mais l’équipe de Los Angeles l’a emporté et le score a été coupé avec un 131-119 qui met Los Angeles, désormais le pauvre frère, à un pas d’aller directement en NBA.

Le premier jeu des Clippers, le triple de Mann sur Gobert. C’est là que les chemins iraient. Lue a de nouveau surpris Snyder avec cinq courts métrages et le centre français a subi l’indicible pour contenir tout ce flux. Les deux autres actions d’ouverture de Mann étaient un autre 3 points et un rebond sur, encore une fois, Gobert. Mais pas de pétards au premier quart-temps, tout s’accordait. George a forcé et a marqué, Mitchell n’a pas forcé et est sorti presque seul. Cela allait être la soirée de Donovan, comme d’autres ont participé aux séries éliminatoires et étant quelque chose auquel nous sommes habitués, mais cela n’allait pas bien se terminer. Avec un 3 + 1 et sa signature le Jazz a pris la première distance importante, touchant le dix, à l’expiration du premier acte. Batum, clé du schéma en raison de sa polyvalence, a réuni le triple, le mat et le stopper pour égaliser les forces et remettre le score en match nul. Pour Mann ça n’allait pas non plus être une promenade : il a dû faire face à Jordan Clarkson, le sixième homme de l’année, et a subi ses feintes dans une seconde période où le Jazz a fait serrer la vis sur le rival. A l’échange des triples, celui qui s’est formé avant de se rendre aux vestiaires pour souffler, les visiteurs allaient gagner ; Clarkson, O’Neale et Mitchell, avec la poupée sexy.

En seconde période, un tir déséquilibré à 3 points de Mitchell a continué les hostilités et +25. Ça ressemblait à la première période, mais c’était juste de l’inertie. Les choses ont changé. La petite balle a pris effet et il n’y avait pas de retour en arrière. Cela a également affecté le naufrage du Jazz: Conley a été touché, Clarkson a marqué 21 points en première mi-temps et 0 en seconde et Donovan aurait déjà pu faire appel à son homonyme Ray pour réparer son corps et ne pas avoir l’air si limité, puisque dans ce match souffert à nouveau et seulement combien il est bon n’a pas montré sa douleur. Il a fallu aux Clippers pour reprendre l’air parce que Mitchell a continué à marquer des points, mais le moment est venu. Avant la fin du troisième set, ils étaient là et Mann, le troisième joueur à marquer 30 points sur un seul défenseur lors d’un match d’après-saison, avait déjà fait exploser les Staples. Avec un triplé de Batum, le match nul arriverait dès le début de la quatrième période. Avec un autre plus tard, sept à l’extérieur pour les Clippers et un coup dur pour Mitchell, fortuit dans la chute de Patrick Beverley qui se bat pour le rebond. Curieusement, c’est le gardien controversé, sans prédominance ces semaines jusqu’au moment indiqué, celui qui a condamné avec deux triples en pointillés le passage à la prochaine série, dans laquelle ils seront vus avec les Suns. Royce O’Neale a tenté, avec un excellent dernier quart-temps, de tirer le wagon, mais George, Batum, Mann et un Reggie Jackson renaissant étaient trop difficiles à combattre.