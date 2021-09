Terence Blanchard entre dans l’histoire avec « Fire Shut Up In My Bones » du Metropolitan Opera

Ce soir, lundi 27 septembre, le Metropolitan Opera de New York entrera dans l’histoire en présentant un opéra d’un compositeur noir pour la première fois en 138 ans. Après 18 mois de représentations annulées en raison de la pandémie, l’opéra ouvrira sa nouvelle saison avec Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard.

En tant que trompettiste, Terence Blanchard a joué avec des légendes du jazz, dont Lionel Hampton et Art Blakey. Il a été nominé pour deux Oscars pour ses musiques de films et a remporté cinq Grammys pour ses enregistrements de jazz.

De son travail considérable à la composition des musiques des films de Spike Lee, allant du documentaire When the Levees Broke, sur la ville natale de Blanchard à la Nouvelle-Orléans pendant la dévastation de l’ouragan Katrina, à l’épopée Malcolm X et au dernier film de Lee Da 5 Bloods, Terence Blanchard a créé de puissantes bandes sonores pour des histoires humaines.

Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard est basé sur les mémoires émouvantes du célèbre écrivain et chroniqueur du New York Times Charles M Blow du même nom. L’opéra raconte une histoire poignante et profonde sur son parcours en tant que jeune homme pour surmonter une vie de traumatismes et de difficultés. Le livret a été écrit par Kasi Lemmons et commandé par l’Opéra Théâtre de Saint Louis où il a été créé en 2019.

Bien que Terence Blanchard soit un compositeur de jazz, il a déclaré que Fire Shut Up in My Bones n’était pas un opéra de jazz et l’a décrit comme «un opéra de jazz». Il a expliqué que ce qu’il cherchait à faire est similaire à ce que Stravinsky a fait lorsqu’il a introduit des mélodies folkloriques dans la musique classique.

« J’essaie de prendre le folklore américain que je connais, que j’ai connu, qui est le jazz », a-t-il dit, « et de l’introduire dans le monde de l’opéra, mais sans utiliser totalement la pièce entière pour faire une déclaration sur le jazz. ”

Le directeur musical Yannick Nézet-Séguin dirige une distribution stellaire, dirigée par Will Liverman dans le rôle de Charles, Angel Blue dans le rôle de Destiny/Loneliness/Greta et Latonia Moore dans le rôle de Billie.

La chorégraphe Camilla A Brown, qui a également co-dirigé la production, est la première réalisatrice noire à créer une production Met sur la scène principale.

Le Metropolitan Opera présentera une diffusion simultanée et gratuite de la performance de la soirée d’ouverture de Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard, le lundi 27 septembre, à 18h30 HE dans le Marcus Garvey Park de Harlem. La performance sera également vue sur plusieurs écrans à Times Square, une tradition qui revient pour sa 15e saison.

« Notre soirée d’ouverture sera historique »

« Nous sommes très heureux d’accueillir pour la toute première fois le public du Met à Marcus Garvey Park », a déclaré Peter Gelb, directeur général du Met. “Notre soirée d’ouverture sera historique pour le Met à la fois à l’opéra et à Harlem.”

Après la soirée d’ouverture du 27 septembre, sept représentations supplémentaires de Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard se dérouleront jusqu’au 23 octobre. réserver des billets ici.

