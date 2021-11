Terence Crawford a éliminé Shawn Porter et a de nouveau demandé une place dans l’histoire

Dario Pérez

L’un des matchs de l’année nous attendait hier matin au Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas, aux États-Unis. Dans celui-ci, Terence Crawford a une nouvelle fois démontré, dans son défi le plus compliqué, qu’il ne faut pas l’oublier malgré sa petite activité, et qu’il doit toujours être présent dans les discussions pour savoir qui est le meilleur boxeur de tous les poids.

Portier Shawn il avait un bon coup de canon de départ, se montrant avec l’agressivité attendue et cherchant à pénétrer la garde d’un Crawford qui a commencé le combat comme droitier. Le candidat n’a pas été très efficace, malgré tous ses efforts pour enchaîner le champion invaincu, qui a beaucoup plus sélectionné ses attaques et fait patience et étude du rival deux de ses meilleures armes. Très petit à petit, celui d’Omaha augmentait l’intensité et commençait à équilibrer les impacts, équilibrant les cartes, selon nous, consommant le premier tiers de ce qui était stipulé comme temps de combat ; À ce moment-là, Shawn Porter avait déjà une coupure assez moche sur la paupière après un impact accidentel, bien que bien travaillé au coin de la rue pour que cela ne pose pas de problème grave.

Ce n’était pas un combat esthétiquement frappant, avec beaucoup de bousculades en dehors de l’abus continu de l’adhérence et du corps à corps.

Pendant la moitié théorique des trente-six minutes, les actions de l’invaincu Crawford s’imposaient déjà de plus en plus avec force à un Porter qui voyait déjà à quel point il était impossible de frapper le champion du monde avec une certaine fréquence, malgré ses efforts non exempts de remarquables qualité. Mais Bud est un maître de la défense, l’un des meilleurs au monde, et avait déjà stabilisé sa garde habituelle pour gaucher et, comme si cela ne suffisait pas, de plus en plus se dégageait dans des combinaisons offensives. Cependant, il y avait un saignement, pas très abondant, dans une zone à inquiéter, l’oreille.

À partir du huitième round, Porter a montré des symptômes de fatigue assez évidents, comme si ses gants s’étaient alourdis et qu’il ne pouvait plus bouger avec la même grâce qu’avant.

Psychologiquement, voir vos attaques échouer doit également frustrer n’importe qui, même l’un des meilleurs, comme celui de l’Ohio. La différence grandissait à chaque tour, à chaque minute, à chaque lancer. Au dixième, Crawford a frappé la table dès le départ, et c’est qu’il a envoyé Porter sur la toile d’un coup avec pratiquement aucun déplacement quelques secondes après le départ; le challenger s’est relevé sans dommage sérieux apparent, mais a commis l’erreur de se venger à chaud, ce qui n’est pas une bonne idée avec une contre-attaque mortelle. Une nouvelle combinaison de Crawford a répondu en attaque, envoyant à nouveau Porter au tapis. Alors qu’il se levait avec des signes de frustration et de fatigue à parts égales, son père a agité la serviette et est allé dans le coin avec la demande de mettre fin au combat, ce que Celestino Ruiz a satisfait.

Les cartes sont allées 87-84, 86-85 et 86-85 jusqu’aux neuf tours écoulés, tous en faveur du vainqueur final. Maintenant, Crawford est un agent libre après ce dernier combat avec Top Rank, et il possédera son destin. Il pourrait signer avec PBC pour unifier pleinement les poids welters, puisque les hommes d’Al Haymon contrôlent Errol Spence et Yordenís Ugás, les autres champions, ainsi que des noms comme Danny García, Abel Ramos ou Jaron Ennis. Rester avec Bob Arum n’est peut-être pas une mauvaise idée s’il est assuré d’un méga match contre Josh Taylor, une fois qu’il a combattu Jack Catterall et est passé au poids welter après avoir abandonné ses titres unifiés de super-légers. Ou, ce qui pourrait lui donner de meilleurs rendements, aller se battre sans fermer les portes et travailler avec quiconque pourrait lui offrir de meilleures performances sportives et économiques, puisque d’autres noms comme Vergil Ortiz sont dans tous les esprits. Quoi qu’il en soit, à 34 ans et après la plus belle victoire de sa carrière sportive, il doit profiter de ses meilleures années, celles qui restent, et monter sur le ring avec n’importe qui pour renforcer son héritage dans l’histoire de la boxe. Pour l’instant, être le premier à éliminer un grand combattant comme Shawn Porter n’est pas une mince affaire.

Dans les combats préliminaires, une victoire très serrée de Dodge Falcao (29-0, 20) contre Patrice Volny (16-1, 10 KO). Le combat a dû être arrêté par une énorme tête accidentelle du Canadien au Brésilien, qui est allée aux cartes; ceux-ci ont donné une victoire par décision partagée au nouveau concurrent mondial IBF des poids moyens, 58-56, 56-58 et 58-57. Toujours dans cette catégorie, un triomphe retentissant de Zhanibek Alimkhanuly (11-0, 7 KO) contre Hassan N’Dam (38-6, 21 KO) au huitième round. Le Kazakh était de loin supérieur, qui a renversé N’Dam au troisième set avec un énorme uppercut et un autre coup courbé, bien que ce dernier ait enduré plusieurs autres rounds avec un grand courage et une capacité de frappe. Finalement, Isaac dogboe (23-2, 15 KO) a marqué la victoire et un titre de zone poids plume contre Christophe Diaz (26-4, 16 KO) pour sa meilleure boxe et son action plus rapide ; C’était une décision majoritaire, marquant les expériences 95-95, 97-93 et ​​96-94.