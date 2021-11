Terence Crawford bat Shawn Porter dans un duel explosif

Pour le championnat WBO des poids welters, Terence Crawford (38-0, 29 KOs) a enregistré un arrêt au 10e round du double champion Shawn Porter (31-4-1, 17 KOs) dans un combat d’action.

Le combat a commencé avec Porter qui a lancé des coups de poing. Crawford essayait de bien voir Porter et le sentait. Dans le second, Porter frappait le corps en entrant. C’était un rythme calculé par les deux et plus qu’une partie d’échecs. Ils ont commencé à échanger des coups à la dernière minute, et ils ont tous les deux eu des moments.

Le troisième était de retour à un match de boxe, mais Porter travaillait dur pour le transformer en combat. Crawford boxait et cherchait ses spots. Porter chargeait pour échanger des coups lorsqu’un choc de têtes a ouvert une entaille sur l’œil droit de Porter. Au quatrième, Crawford a commencé à unir ses coups et a décoché des tirs calculés sur Porter, qui est entré ici et là avec des tirs rapides.

Au cinquième, ils ont tous les deux lancé des coups rapides. Porter relâchait ses mains et forçait Crawford à se couvrir jusqu’aux derniers instants où il relâchait ses mains. Au cours de la sixième, Crawford a lâché ses mains et a déclenché un échange de coups. Un choc de têtes ouvre une entaille sur l’œil droit de Crawford. Porter s’en prendrait alors vraiment à Crawford avec des coups de poing alors qu’ils se battaient à l’intérieur.

Le septième a vu une action rapprochée avec Porter atterrissant à l’intérieur et Crawford atterrissant de l’extérieur. Dans les huit, Porter a décroché plusieurs droits difficiles qui semblaient bouleverser Crawford. En neuvième, Crawford lançait bien dès le début et forçait Porter à reculer. Crawford faisait beaucoup de travail corporel. Au 10e, Crawford traquait et a attrapé Porter alors qu’il entrait pour marquer un renversement. Porter s’est levé, est entré pour échanger avec Crawford et a été abattu une deuxième fois. Porter s’est levé à nouveau, mais son coin a jeté l’éponge pour arrêter le combat.