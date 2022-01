Terence Crawford et Josh Taylor se battront-ils début 2022 ?

Le boss de premier rang, Bob arum, a assuré qu’il voulait organiser un super combat entre Terence Crawford Oui Josh Taylor cette année. Il faut se rappeler que Crawford s’est séparé de Top Rank en novembre dernier après une victoire historique sur Shawn Porter. Après cet événement, Crawford a décidé de ne plus prolonger son contrat avec le promoteur.

On disait que le boxeur était en colère contre Arum pour ne pas lui avoir donné un combat contre Errol Spence Jr.

Cependant, Arum a signalé qu’il espérait que Crawford réinscrivez-vous si la possibilité vous est offerte d’affronter Josh Taylor: « Bon, quand il s’agit du boxeur Terence Crawford, c’est naturel. Nous ferons la meilleure affaire; il a l’habitude de traiter avec nous. Je suis sûr que cela vous conviendra », a-t-il souligné. Arum.

« Par exemple, si on le fait se battre Josh Taylor Oui Josh Taylor se lever [a 147], et nous le rendons économiquement avantageux pour Crawford Oui Taylor, il [Terence] il l’acceptera probablement. »

Le promoteur déjà chevronné, qui est en affaires depuis qu’il a succédé Mohamed Ali, es-tu d’accord avec Crawford si vous choisissez une autre promotion après être devenu agent libre.

Maintenant, si quelqu’un vient avec le combat [de Errol] Spence et ils lui offrent beaucoup d’argent, il l’acceptera. Et il n’y a absolument rien de mal à cela », a-t-il souligné. Arum. De même, le promoteur a noté que « les gens deviennent un peu fous parce qu’à cet âge, il y a des contrats à long terme et puis, ‘Eh bien, il t’a quitté et ainsi de suite.’ Et ce n’est pas le cas, il a mis fin à son contrat. Il a rempli son contrat et a gagné ce qu’il était censé apprendre. »