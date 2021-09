Terence Crawford et Shawn Porter disputeront le titre des poids welters le 20 novembre

Au Michelob ULTRA Arena de Mandalay Bay à Las Vegas

LAS VEGAS – La star du livre pour livre Terence “Bud” Crawford a défié les superstars des poids welters pendant des années. Sa longue attente pour un combat qui définit son héritage est terminée. Crawford défendra son titre mondial des poids welters WBO et son record invaincu le samedi 20 novembre contre le double champion poids welters et concurrent n ° 1 WBO “Showtime” Shawn Porter à la Michelob ULTRA Arena de Las Vegas.

Lors d’un événement promu par Top Rank, en association avec TGB Promotions, Crawford vs. Porter sera un PPV de premier rang exclusivement sur ESPN + aux États-Unis à 21 h HE / 18 h HP.

Les billets à partir de 54 $ seront mis en vente ce lundi 4 octobre à 10 h HP et peuvent être achetés en visitant AXS.com. Les informations de combat de sauvegarde seront annoncées bientôt.

“C’est un combat qui me rappelle toutes les grandes batailles des poids mi-moyens des années 1980 et 1990, deux combattants de haut niveau n’ayant pas peur de relever le plus grand défi qui s’offre à eux”, a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank Bob Arum. . « Terence voulait un défi comme celui-ci depuis longtemps, et je suis sûr qu’il sera à la hauteur de l’occasion. Shawn Porter, cependant, n’est pas une nuit facile pour n’importe quel combattant. »

“J’ai défié les meilleurs poids welters depuis que je suis passé à 147 livres en 2018, et je suis ravi que Shawn ait intensifié ses efforts”, a déclaré Crawford. «Ce combat fera ressortir le meilleur de moi et montrera des parties de mon jeu que le monde n’a pas encore vues. Le 20 novembre, je ferai taire tous ceux qui doutent de moi et prouverai que je suis le meilleur poids welter du monde.”

Porter a déclaré: «Je voulais ce combat depuis longtemps et ma patience a payé. Tout au long de ma carrière, j’ai affronté les meilleurs et j’ai fait mes preuves en tant qu’homme qui se donne à 100% dans tout ce que je fais. Terence Crawford est un grand combattant polyvalent qui est très athlétique comme moi. Nous sommes les deux meilleurs poids welters au monde et le 20 novembre, nous aurons l’occasion de montrer qui est le meilleur. Les fans peuvent s’attendre à un grand spectacle ce soir-là, et avec cette victoire, je vais m’imposer comme le meilleur poids welter de cette époque.”

Matt Kenny, vice-président de la programmation et de l’acquisition d’ESPN, a ajouté : « Nous sommes ravis de présenter cette confrontation réussie des poids mi-moyens exclusivement sur ESPN + PPV. C’est le genre de combat dont rêvent les fans de boxe et nous attendons avec impatience un grand événement le 20 novembre. »

Crawford (37-0, 28 KOs), le champion du monde en trois divisions, né et élevé au cœur de l’Amérique, à Omaha, Nebraska, a fait quatre défenses de son titre mondial depuis la défaite de Jeff “The Hornet” Horn en juin 2018 Pilier proche du sommet dans les échelons du légendaire classement livre pour livre, Crawford est champion du monde depuis mars 2014.

Il a battu le champion du monde WBO des poids légers Ricky Burns sur le sol ennemi en Écosse et a fait sa première défense de titre devant les fidèles d’Omaha avec un KO au neuvième tour de Yuriorkis Gamboa. Crawford est devenu le premier homme de l’ère des quatre ceintures à devenir le champion junior incontesté des poids welters, et a une fiche de 4-0 avec quatre KO depuis son passage aux poids welters.

Sa séquence de huit éliminations consécutives remonte à juillet 2016, lorsqu’il a pris une décision unilatérale contre Viktor “The Iceman” Postol au MGM Grand Garden Arena pour unifier deux des titres mondiaux juniors des poids welters. Crawford vient de remporter un impressionnant KO au quatrième tour en novembre dernier contre Kell Brook dans “The Bubble” au MGM Grand Las Vegas.

Porter (31-3-1, 17 KOs), un professionnel de 13 ans d’Akron, Ohio, a goûté pour la première fois à la gloire du championnat en décembre 2013 lorsqu’il a battu Devon Alexander, invaincu auparavant, pour remporter le titre IBF des poids welters. . Il a éliminé le champion du monde des deux poids Paulie Malignaggi lors de sa première défense de titre avant que Brook ne le dépasse par décision majoritaire en août 2014.

Au cours des sept années suivantes, Porter a continué à combattre l’élite des poids welters, devenant double champion du monde en 2018 lorsqu’il a renversé Danny Garcia pour remporter le titre WBC des poids welters. Il a défendu ce titre contre le futur conquérant de Manny Pacquiao, Yordenis Ugas, avant de pousser Errol Spence Jr. à la limite lors d’un affrontement pour l’unification du titre en septembre 2019. Après avoir abandonné une décision partagée à Spence, Porter a rebondi avec une décision unilatérale sur Sebastian Formella en août 2020 pour mettre en place l’épreuve de force Crawford.

Utilisez le hashtag #CrawfordPorter pour rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux. Pour plus d’informations, visitez www.toprank.com, www.espn.com/boxing ; Facebook : facebook.com/trboxing ; Twitter : twitter.com/trboxing ; twitter.com/ESPNRingside.