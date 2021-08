Terence Crawford et Shawn Porter, mis aux enchères

Portier Shawn

Le match ordonné pour le titre WBO des poids welters entre Terence Crawford (37-0, 28 KO), champion et prétendant Portier Shawn (31-3-1, 17 KO) iront aux enchères, leurs équipes n’ayant pas réussi à s’entendre.

Comme on pouvait s’y attendre, Top Rank et PBC n’ont pas été en mesure de jeter des bases justes pour tout le monde, et la World Boxing Organization a fixé le 2 septembre pour l’offre, qui sera diffusée en streaming. Le montant minimum qui peut être offert est de 200 000 $, soit environ 170 000 euros.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas garanti que le procès aura lieu, puisque Al haymon et Premiers champions de boxe Ils sont connus pour éviter, chaque fois qu’ils le peuvent, d’opposer leurs combattants à ceux d’autres sociétés, et une revanche entre Porter et Ugás aurait la morbidité du score controversé de leur précédente rencontre et, également maintenant, le prix d’un titre mondial.

Ce sera le dernier combat de Crawford avec son promoteur Top Rank, puisque son contrat avec ceux de Bob arum se termine à la fin de cette 2021.