Terence Crawford et Shawn Porter sont prêts à mesurer les forces dans un super combat sur ESPN + PPV

LAS VEGAS (17 novembre 2021) – Terence « Bud » Crawford et « Showtime » Shawn Porter n’ont pas eu besoin de crier et de crier pour attirer l’attention. Avec le jour du combat à trois jours, tout était affaire pour les deux combattants. Des connaissances de longue date se sont rencontrées dans les rangs de la boxe amateur à la fin des années 2000. À l’époque, Porter surpassait Crawford de plus de 30 livres. Plus d’une décennie plus tard, les stars des poids mi-moyens se croisent enfin.

Crawford (37-0, 28 KOs), le grand livre pour livre, fera la cinquième défense de son titre WBO des poids welters contre Porter (31-3-1, 17 KOs) le samedi 20 novembre au Michelob ULTRA. Arena à Mandalay Bay à Las Vegas.

Présenté par Top Rank et TGB Promotions, Crawford-Porter sera un PPV de Top Rank exclusivement sur ESPN + aux États-Unis à 21 h HE / 18 h HP. CLIQUEZ ICI pour afficher la page de commande ESPN + PPV.

Voici ce que Crawford et Porter avaient à dire lors de la conférence de presse de mercredi :

Terence Crawford

« Je respecte tout ce que fait Shawn Porter. Shawn est athlétique, il peut boxer, il peut frapper, il peut se déplacer sur le ring, il peut prendre des raccourcis et il peut prendre des angles. Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que non. Je respecte tout ce que vous faites. Je vais juste dire que je fais beaucoup mieux que Shawn. Je vous le montrerai samedi.

« Une fois que nous avons signé le contrat, le commutateur était déjà activé et j’ai hâte de monter sur le ring samedi pour montrer mon talent et bien paraître en le faisant. Jusque-là, en ce moment, je me détends, je joue à Call of Duty dans la chambre toute la journée. J’ai été dans la pièce toute la journée à m’isoler ».

Portier Shawn

«Je ne pense pas que je puisse dire grand-chose à Bud qui va changer la façon dont il pense à lui-même et à l’issue de ce combat. Il ne peut pas me regarder et dire : ‘Je vais te casser la gueule’ et je vais le croire, et il le sait, et il n’osera pas le faire. Je pourrais dire exactement la même chose qu’il a dit, et je le crois.

« Terence, tu sais mieux que moi que tu as mûri. J’ai l’impression que les gens voient votre personnalité et votre caractère en ce moment plus qu’ils ne l’ont jamais vu, mais j’ai l’impression d’avoir toujours raison de dire que lorsque le mauvais tweet ou la publication Instagram augmente, vous pouvez vous mettre en colère.

« Il y a des gens que vous pouvez atteindre et il y a des gens que vous ne pouvez pas atteindre. Je fais partie de ces personnes que vous ne pouvez pas atteindre, et j’ai le sentiment que vous pouvez l’atteindre plus rapidement au micro que sur le ring. Sur le ring, il est solide, mais il peut y avoir quelque chose d’affiché ou de dit qui pourrait l’affecter {pendant} le combat.

« Je me détends, je bois de l’eau et j’attends mon moment. Je suis un combattant du showtime, et j’ai hâte d’être au showtime sur ESPN + PPV. Je suis un type très équilibré de personne. J’aime que les choses soient faciles, et la semaine de combat est toujours facile pour moi. »

samedi 20 novembre 2021

ESPN + PPV, 21 h HE / 18 h HP

Terence Crawford contre Shawn Porter, 12 tours, titre WBO des poids welters

Dodge Falcao contre Patrice Volny, 12 rounds, IBF Middleweight Eliminator

Janibek Alimkhanuly contre. Hassan N’Dam, 10 tours, WBC Continental Americas et WBO Global Middleweight Titles

Raymond Muratalla c. Elias Araujo, 8 tours, poids léger

ESPN2 et ESPN +, 19 h HE / 16 h HP

Isaac Dogboe contre Christopher Diaz, 10 tours, titre poids plume NABF

Adam Lopez contre Adan Ochoa, 8 tours, poids plume

APP ESPN, 18 h HE / 15 h HP

Karlos Balderas contre Fidel Cervantes, 6 tours, Jr. Léger

Tigre Johnson contre Antonius Grable, 4 tours, poids welter