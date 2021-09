Terence Crawford obtient enfin un grand combat contre un adversaire de classe mondiale alors qu’un accord est conclu pour le match pour le titre de Shawn Porter le 20 novembre à Mandalay Bay à Las Vegas

John Cooper, le chanteur et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, dit qu’il a donné sa vie à Jésus-Christ alors qu’il n’avait que cinq ans. Tonnelier a discuté de son éducation religieuse intensément stricte, où toute la musique pop, les vêtements noirs et même la musique rock chrétienne étaient interdits, dans une toute […] More