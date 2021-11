Terence Crawford / Pour devenir votre propre manager, vous devez prendre de bonnes décisions

(Photo de courtoisie : Mikey Williams / Top Rank .)

Hier soir, nous avons vu ce qui était attendu depuis longtemps, en voyant Terence Crawford combattre un nom de poids welter reconnu pour montrer s’il s’intègre vraiment dans cette division et je dois dire qu’il a réussi l’examen avec de bonnes notes. Au début, vous pouviez voir que le travail se produisait et ce n’était pas étonnant, car Shawn Porter était toujours un homme dur, mais au fil des tours, le natif d’Omaha Nebraska a dominé comme prévu, renversant son rival deux fois et provoquant l’arrêt du match.

Mérite-t-il de se hisser au n°1 au classement livre x livre ? NON, nous devons voir ce qui se passe à partir de maintenant car si vous ne pouvez pas continuer à vous battre avec des personnalités importantes et continuer à ajouter des noms non pertinents à votre CV comme vous l’avez fait récemment, cela vous empêcherait d’occuper de meilleures positions sur la liste , mais il y a de l’espoir que cela change car Crawford a annoncé que son contrat avec Top Rank a expiré en se déclarant agent libre. Il a déclaré que si Bob Arum, président de la société, ne pouvait pas lui assurer le combat avec Errol Spence lorsqu’il était avec lui, il serait moins capable de se passer de lui, alors il a prévenu qu’il poursuivrait sa carrière.

Cela me semble être une bonne décision étant donné que ce que nous avons vu ces dernières années n’était pas très encourageant et que Father Time est de plus en plus contre le combattant qui a déjà environ 32 ans, il devrait donc tirer le meilleur parti de ce qu’il lui reste. boxe. Si je pouvais passer un contrat avec Al Haymon, qui dirige la carrière de la plupart des meilleurs combattants de la division poids welter, cela faciliterait les choses en nous permettant de voir les combats que nous voulons, surtout le méga-combat attendu avec Errol Spence pour déterminer la suprématie de la division. .

Mais une chose est ce que le fan veut et une autre lui est donnée, car n’oublions pas qu’il s’agit d’une entreprise et si Terence décide de traiter avec le magnat de la boxe Premier Championship ne parvient pas à un accord bénéfique pour lui, il cherchera simplement dans d’autres directions, ce qui peut rendre plus difficile la conduite des combats tant attendus que nous voulons tant.

Espérons que maintenant, en tant que propriétaire de sa carrière, il prenne de bonnes décisions et ne lui arrive pas comme Mickey Garcia, dont l’étoile montante a cessé de briller lorsqu’il a commis d’énormes erreurs qui ont fait basculer sa carrière autrefois importante.

Côté note et pour ceux qui ne l’ont pas entendu, le combat d’hier soir était le dernier pour Shawn Porter, qui a annoncé sa retraite à 34 ans, révélant qu’une telle décision était envisagée depuis sa défaite face à Errol Spence. Nous lui souhaitons bonne chance dans tout ce qu’il entreprend.