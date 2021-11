Terence Crawford, un champion complet et solide

Emilio Marquiegui-Marca

L’un des grands combattants du moment et de ces dernières années, l’Américain invaincu Terence Crawford, leur couronne mondiale WBO des poids welters se joue samedi prochain. Avant le, Portier Shawn, peut-être l’adversaire le plus récompensé et le plus difficile qu’il ait jamais eu, pour son expérience et sa bonne boxe.

Crawford a déjà accompli un certain nombre d’exploits, champion du monde des poids légers, champion unifié des super poids légers dans lequel il a réussi à accumuler les quatre couronnes, et maintenant champion du monde des poids welters, quand c’est à son tour de faire la cinquième défense. Depuis l’âge de 7 ans, le combattant originaire d’Omaha (Nebraska) enfile ses gants, dont le passage sur le terrain amateur a été brillant et dans lequel il a battu de futurs champions du monde tels que Garcia, Danny et Mikey.

Il est l’un des combattants les plus complets qui ont existé ces dernières années, et fait donc partie des trois meilleurs de tous les poids. Si vos qualités techniques ne vous semblent pas suffisantes pour occuper le poste élevé, de ses douze derniers combats, il a tué onze rivaux, Il n’a entendu l’opinion des juges qu’une seule fois, et maintenant, chez les poids welters, il a éliminé tous ceux qui voulaient monter sur le ring pour le défier. Je veux dire, leurs poings ressemblent à du marbre.

Mais c’est que techniquement c’est un prodige, il a une grande vitesse d’armes, de l’anticipation, d’excellentes aptitudes défensives, contre-attaque et aussi combat phénoménal gaucher et droitier, comme celui qui conduit aussi bien une voiture blanche qu’une rouge.

Père de six enfants, à qui il enseigne l’art de la chasse et de la pêche mais aussi des jeux vidéo, il entretient un très bon rapport avec le monde des enfants et dans son Académie de boxe B&B Enseigne altruiste aux enfants l’art de la boxe.

A 34 ans, on lui reproche de ne pas avoir eu de rivaux suprêmes jusqu’à présent. Son combat contre Pacquiao et quelqu’un d’autre ne s’est pas concrétisé, mais pour cela, Shawn Porter est venu à Las Vegas, pour tester cette célébrité de la boxe.

Porter s’adapte et résiste aux impacts, Crawford peut-il tolérer les projectiles du challenger ? Crawford est un favori, il n’y a pas beaucoup de gens qui doutent qu’il réussira également ce test, il est soutenu par de nombreuses compétences et après avoir été champion du monde dans trois poids différents, la tension et les nerfs se sont dilués dans le ring américain.

Quel que soit le résultat, Crawford est vraiment agréable.