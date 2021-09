Terence Crawford veut faire taire ses détracteurs

Terence Crawford Il a assisté à ESPN après avoir confirmé son combat avec Portier Shawn, qui se tiendra le 20 novembre à Las Vegas (États-Unis). Celui d’Omaha mettra en jeu le titre mondial des poids welters WBO.

“Eh bien, je ne sais pas pourquoi il a fallu si longtemps pour clore le combat, mais au départ, nous voulions conclure avec Manny Pacquiao et nous ne pouvions pas sceller ce combat, nous avons donc dû passer à la meilleure option suivante, et cela était Shawn Porter.”dit Crawford.

« J’espère que Shawn est prêt à mille pour cent. Il est talentueux dans les domaines où il est talentueux, mais encore une fois, chaque combat que j’ai combattu depuis que j’ai été promu est censé être le plus gros test et le plus grand combat de ma carrière et tout ça. Mais je suis ravi d’affronter l’un de ces gars de PBC pour pouvoir faire taire mes critiques », a déclaré Bud. »