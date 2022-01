Teresa Giudice célèbre le 21e anniversaire de sa « bébé » fille Gia

Gia Giudice a passé un 21ème anniversaire inoubliable grâce à sa maman, Teresa Giudice.

Le samedi 8 janvier, la star de Real Housewives of New Jersey a offert à sa fille « brillante et belle » une journée entière de festivités à Miami, en Floride, qui comprenait une célébration sur un yacht rempli de collations et de boissons avec ses amis pendant la journée puis une soirée à la discothèque Story Miami le soir.

« Gia a passé un super week-end d’anniversaire à Miami avec ses amis », a déclaré une source à E! Des nouvelles. « Elle a définitivement célébré son 21e anniversaire avec style. »

Et, parce qu’aucune fête d’anniversaire n’est complète sans un gâteau, Teresa a également acheté un gâteau au chocolat et à la vanille marbré à deux niveaux de Cake Lush pour sa fille aînée qu’ils ont apprécié pendant qu’ils étaient sur l’océan.

Dans un clip sur son histoire Instagram, Gia a tenu à remercier la société de gâteaux pour le délicieux dessert, ajoutant: « Je l’aime tellement. » Elle a également reprogrammé les vœux d’anniversaire de ses proches et de ses camarades de RHONJ. Joe et Mélissa Gorga.