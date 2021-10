De vraies femmes au foyer du New Jersey Teresa Giudicele mariage de Joe Giudice a pris fin après qu’il l’ait impliquée dans des crimes financiers dont elle ne savait rien et ils se sont tous deux retrouvés en prison. (Cela vous semble familier ? L’histoire se répète !) Teresa et Joe se sont séparés en 2019 après que Joe ait été expulsé vers l’Italie une fois qu’il a purgé sa peine. Leur divorce a été finalisé en 2020. Toujours en 2020, Teresa, 49 ans, a rencontré une nouvelle pièce, un homme d’affaires de 46 ans. Luis « Louie » Ruelas. Il est temps pour eux de prendre rendez-vous pour lui et le sien dans un lit de bronzage pour les deux prochaines décennies, car Luis a posé la question et Teresa est nouvellement fiancée.

Les gens disent qu’en mars, Teresa était sur Watch What Happens Live! et expliqué à son chef du Coven Housewives, Andy Cohen, qu’elle aimait vraiment Luis. Lorsqu’il lui a demandé si les deux pensaient au mariage, elle a répondu: « Je veux dire, vous savez, je le sens, alors nous verrons ce qui se passe … J’ai vraiment l’impression qu’il est mon âme sœur. » Elle a également dit à Andy que Luis était un mec tellement debout qu’il voulait rencontrer Joe et lui parler puisque Teresa et Joe partagent quatre enfants ensemble, Gia, 20, Gabriella, 17, Milania, 15 et Auriana, 12. Ils se sont donc rencontrés aux Bahamas et Luis a fait savoir à Joe « qu’il n’essaie pas de prendre sa place ou quoi que ce soit. Mais il voulait juste le rencontrer, parce que j’ai des filles.

Comme c’est gentil, les enfants de Teresa n’appelleront peut-être jamais Luis « Papa », mais Teresa le pourrait après qu’il lui ait proposé dans l’engagement le plus exagéré qui était comme si Travis Barker était sur un budget et plus collant lorsqu’il a proposé de Kourtney Kardashian. Les gens ont les détails :

Ruelas a posé la question mardi à l’Amanzoe Resort de Porto Heli, en Grèce, incorporant des cierges magiques, des bougies, des roses, un violoniste et un feu d’artifice dans sa proposition. « C’était absolument exquis », a déclaré une source à PEOPLE. « Le feu d’artifice chorégraphié a illuminé un panneau « Marry Me » alors que Louie se mettait à genoux. Teresa a été complètement surprise. L’amie proche de Giudice et ancienne costar RHONJ Dina Manzo et son mari Dave Cantin étaient tous deux présents pour le grand moment. Le groupe a célébré jusqu’à 5 heures du matin, buvant du champagne et dînant du homard, du bar et des côtelettes d’agneau au restaurant du complexe, Nama.

Teresa était TELLEMENT SURPRIS…. même avec des photographes là-bas pour tout capturer pour les gens. Je veux dire, si une vraie femme au foyer se fiance et que personne n’est là pour la photographier professionnellement pour un hebdomadaire de célébrités, est-ce même arrivé?

Elle a dit oui!’ Les photos les plus aimées de Teresa Giudice et de son fiancé Luis Ruelas, nouvellement fiancés https://t.co/aNs6jMJide – People (@people) 21 octobre 2021

Eh bien, c’est une façon de s’assurer que son contrat RHoNJ est renouvelé. Mais cet engagement est incomplet sans le rival de Teresa Danielle Staub recréant ce moment emblématique « ENGAGED 19 TIMES » de RHoNJ en criant : « ENGAGED ! Espèce de salope stupide ! » avant de retourner une table et de poursuivre Tre avec une fourchette.

