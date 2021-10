Teresa Giudice fiancée à Luis Ruelas, question posée en vacances

Teresa Giudice est partie en Grèce avec un petit ami, mais elle revient avec un fiancé.

La star de « Real Housewives of New Jersey » vient de se fiancer avec son homme, Luis Ruelas, sur leur escapade européenne. Luis a posé la question à l’Amanzoe Resort à Porto Heli, en Grèce.

Selon les gens, il a tout fait sur un genou alors qu’il était sur la plage … entouré de bougies, de roses et d’un géant « Marry Me? » signe.

Le voyage en Grèce a été super romantique, avant même que Luis ne le rende encore plus mémorable pour Teresa. Ils se sont installés dans un complexe chic, se sont rendus dans des spas, se sont rendus à la plage, ont dîné au restaurant et ont fait des excursions en hélicoptère.

MAI 2021 TMZ.com

Teresa et Luis se rapprochent des cloches de mariage depuis quelques mois maintenant. Rappelez-vous, nous les avons sortis à Beverly Hills cet été et Luis nous a dit 3 fois il avait l’intention de demander à Teresa sa main en mariage.

À l’époque, certains pensaient qu’il le disait juste parce que notre photographe le mettait un peu dans l’embarras, mais Luis le pensait évidemment.

Le couple a commencé à se fréquenter l’année dernière – ils se sont rencontrés sur la côte du New Jersey – après qu’elle eut a finalisé son divorce de Joe Giudice … mettant fin à 20 ans de mariage.

Nous avons cassé l’histoire … Teresa et Luis ont acheté un Manoir du New Jersey pour 3,35 millions de dollars en février… et ce n’est pas un mauvais endroit pour un mariage.