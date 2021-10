Teresa Giudice, nouvellement fiancée, arrive au Comedy Club avec son fiancé Luis Ruelas

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Teresa Giudice et son nouveau fiancé, Luis Ruelas, a causé toute une scène lorsqu’ils se sont présentés dans un club de comédie de New York … avec des tonnes de fans, de sympathisants et de flashs d’appareils photo les saluant à la porte.

Le couple nouvellement fiancé a frappé Caroline’s à Broadway mercredi soir pour soutenir son frère, Joe Gorga, qui avait un concert. Dès leur arrivée, Teresa et Luis ont été frappés par un flot de caméras et de questions – ils sont restés pour la plupart silencieux avant de rentrer à l’intérieur – mais sont ensuite revenus pour prendre plus de photos et montrer sa nouvelle bague de fiançailles.

Lire du contenu vidéo

Nous avons eu une vidéo à l’intérieur du club, et dans les coulisses, Gorga a félicité sa sœur et son futur beau-frère avec quelques mots gentils … et une série de clichés.

Quant à son set, Joe a fait rouler le public avec des blagues sur les «femmes au foyer» … et Teresa et Luis semblaient en manger aussi.

Non date de marriage ou des détails pour le moment, mais si le spectacle comique est un indicateur, il est sûr d’être exagéré.