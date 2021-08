Teresa Perales augmente sa légende et se rapproche de Phelps

Teresa Perales, 45 ans, a banni le mot impossible de son vocabulaire. Il a été utilisé par beaucoup lorsqu’il a subi une luxation de l’épaule gauche lors du championnat d’Europe de Madère le 17 mai, alors que les Jeux de Tokyo se profilent à l’horizon. Ils avaient tord. Ce lundi la nageuse, tout nouveau Prix Princesse des Asturies des Sports, a remporté la médaille d’argent en finale du 50 mètres dos S5 (avec un temps de 43,2, derrière le chinois Dong Lu) et a déjà un total de 27, donc Le record de Michael Phelps (28) est en vue. De plus, les Aragonais auront une nouvelle opportunité. Il a quitté l’épreuve du relais féminin 4×100 styles, sa dernière balle pour ce rendez-vous.

Son sourire en disait long et dès qu’il a terminé, Teresa s’est fondue dans une étreinte avec Darío Carrera, entraîneur de l’équipe nationale espagnole. L’incertitude, les délais avaient été dépassés… Pendant plusieurs mois, sa routine consistait à nager avec un bras et ses paroles ont donné le sentiment qu’elle n’arriverait pas au Centre aquatique de Tokyo récupérée. C’est plus, la nageuse a même prévenu combien il serait difficile de la voir en finale. Difficile, pas impossible. “Je lui ai mis plus de colère que ‘rasmia’, qui est un mot très aragonais, qui signifie quelques-uns de ceux à vie”, a-t-il avoué.

Juste un mois avant les Jeux, il a essayé de retirer son écharpe et de nager avec les deux bras.. Erre que erre je devais essayer. Il fallait que ça vienne et c’est venu. L’épaule continue de donner la guerre et passera sous le bistouri sur le chemin du retour, mais maintenant il serrera chaque test comme si c’était le dernier. Il l’a déjà démontré jeudi dernier en participant aux finales du 100 mètres nage libre S5 et du relais mixte 4×50 nage libre. Deux cinquièmes pour finalement laisser derrière eux la peur et les insécurités découlant de cette blessure. “J’ai été très touché à l’épaule. Je vais me faire opérer la semaine après mon retour en Espagne. Cette médaille confine presque au miracle et à la volonté humaine“, manifesté en zone mixte.

Notre sirène continue d’ajouter à sa légende – elle ajoute sept médailles d’or, dix d’argent et dix bronzes – et maintenant toucher du bout des doigts les chiffres de Michael Phelps, qui aspire également à égaler un autre nageur, le Brésilien Daniel Dias, avec 27 métaux, le même que Perales. Quoi qu’il arrive, Teresa a donné une leçon de plus de persévérance et d’effort, de dépassement. “Il y avait des gens qui m’ont dit de rester en Espagne, mais je voulais essayer. Nous devrons continuer. J’espère que d’autres tomberont cette année, mais ce sera difficile. Je veux égaler Phelps et L’objectif est de le surmonter, même si pour l’instant cette année je n’ai pas laissé l’espace vide dans la vitrine“Il a plaisanté. Il a Paris en tête.

Ne pas abandonner a porté ses fruits, à Tokyo comme dans la vie. Il ne l’a pas fait lorsqu’une neuropathie lui a privé la mobilité de ses jambes ou lorsqu’il a perdu son père d’une leucémie. Il ne le fait jamais. Et cela en a fait l’icône du sport paralympique. Aujourd’hui, son mari Mariano et son fils Nano célèbreront la médaille à Saragosse. Aussi des millions d’Espagnols chez eux, conscient qu’impossible n’est qu’un mot…

Nuria Marqués, une sirène précoce qui conquiert l’argent

L’avenir est ici. Nuria Marqués a confirmé à Tokyo ce qu’on avait deviné à Rio, qu’il a un talent débordant et que le matin de notre baignade passe par ses nages. Le Catalan a obtenu une médaille d’argent au 100 mètres dos S9, avec un temps de 1: 10,26, dépassé seulement par l’Américaine Hanna Aspden. Merci aux médailles de Teresa et Nuria, L’Espagne clôture la journée avec vingt métaux.

“Je me sens plutôt bien avec la médaille. Ce furent des années très dures, surtout ces deux dernières avec la pandémie, car c’était très difficile de garder la forme physique avec une si longue pause qu’on n’a même pas en vacances. Psychologiquement encore plus. J’ai dû sacrifier beaucoup de choses. Ces derniers mois, nous avons dû être loin de la famille pour le problème de la contagion. La médaille est super réconfortante. J’ai tout donné dans la piscine, mais dans d’autres compétitions, j’ai mieux réussi. Dans ces conditions j’ai donné à cent pour cent“, il prétendait.

Rio 2016 s’est concentré sur une très jeune Nuria Marqués, qui a récolté un or (400 gratuit) et un argent (100 dos) donnant la cloche et devenant la grande révélation. Si ces Jeux ont été sa découverte, ceux de Tokyo ont été sa consécration. Il indiquait déjà des moyens. Et c’est une nageuse précoce. Son premier contact avec la piscine a eu lieu alors qu’elle n’avait que neuf mois et ses parents ont décidé de l’emmener suivre des cours.. Depuis, il n’est pas sorti de l’eau. C’est son habitat.

Sa vie était comme n’importe quelle fille, sauf que le fémur de sa jambe gauche ne grandissait pas à un rythme normal. Cela signifiait qu’à l’âge de huit ans, il a dû se faire amputer le pied et l’obliger à porter une prothèse. Il a participé à des championnats en Catalogne, en Espagne… Et il a gagné, mais il n’a pas brillé. Quelque chose qui a changé avec la découverte de la natation adaptée. C’était en 2013 et ça a balayé. Le long de ce chemin, il a pu rencontrer son admirée Teresa Perales. D’elle, il a reçu de l’affection, des conseils … C’était un miroir dans lequel se regarder. Votre référence. Maintenant, Nuria dirige une nouvelle génération, dans les rues de laquelle Sarai Gascón, Michelle Alonso marchent …

Ses bons résultats à Rio lui ont fait affronter cette épreuve avec plus de pression. Elle n’était plus la fille qui allait s’amuser, elle était soudainement devenue une femme en qui on place de grandes attentes. Sa formation en piscine s’accompagne également de ses études de physiothérapie. Travail et effort, ce qui a vécu à la maison. Ses parents n’ont jamais été surprotecteurs et elle l’apprécie. Grâce à cela, il sait que le sacrifice de chaque coup aura sa récompense. Aujourd’hui d’argent.