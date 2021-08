Teresa Perales, dans le sillage de Michael Phelps

in

18/08/2021 à 12:07 CEST

Le nageur espagnol Teresa PeralesVainqueur de 26 médailles en cinq Jeux Paralympiques, elle affronte l’épreuve de Tokyo (Japon) réduite par une blessure à l’épaule gauche qui rend difficile l’atteinte des 28 médailles du nageur olympique américain Michael Phelps, qui a pris sa retraite en 2016.

Poiriers (Saragosse, 1975), qui utilise un fauteuil roulant depuis qu’elle a souffert d’une neuropathie à l’âge de 19 ans qui l’a laissée sans mobilité dans ses jambes, s’est blessée à l’épaule gauche lors du dernier championnat d’Europe organisé à Madère (Portugal) en mai dernier. . Depuis, il a travaillé contre la montre pour arriver dans les meilleures conditions possibles à Tokyo, même s’il est conscient que la blessure est un obstacle qui l’empêchera de donner le meilleur de lui-même dans l’épreuve japonaise.

“Le 17 mai est une date que je n’oublierai malheureusement pas. J’ai subi une luxation aiguë au bras gauche et cela a été très mauvais pour moi”, avoue-t-il. Poiriers.

Le court laps de temps entre la blessure et les Jeux a fait que la récupération n’est pas assez complète pour pouvoir se battre comme il l’aurait souhaité pour les médailles à Tokyo, où il participera aux épreuves du 50 dos et du 100 nage libre, de la S5. classe, et peut-être dans un relais 4×100 féminin qui ne sera décidé qu’à la dernière minute.

“Cela a été une année très difficile avec la pandémie, le report des Jeux et les blessures. Les attentes sont d’être en finale. Nous allons commencer par le bas et le plus important de ne rien exclure. Le le moyen est d’être là, de se battre pour tout, et de gagner une médaille ou quoi qu’il arrive “, déclare à . Poiriers.

Son ambition, son caractère combatif et, surtout, la volonté dont il a toujours fait preuve l’ont amené à envisager l’avenir avec plus d’optimisme qu’il y a un mois, lorsque lors de la présentation de l’équipe paralympique espagnole, il a déclaré avoir vu « les médailles très difficile” et ont pour seul objectif d’accéder à la finale.

La récente lauréate du Prix Princesse des Asturies pour le sport souhaite continuer à élargir son vaste palmarès pour atteindre Michael Phelps, la véritable légende de la natation olympique. L’Américain a pris sa retraite en 2016 avec 28 médailles remportées, tandis que Teresa Perales accumule 26 (7 ors, 9 argents et 10 bronzes) en cinq Jeux (Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016), ainsi que vingt autres en Coupes du monde et quarante en Europe.

Malgré l’immédiateté de Tokyo, Teresa Perales, 45 ans, a déjà révélé à plusieurs reprises que la touche finale n’était pas prévue au Japon. Dans seulement trois ans arriveront les Jeux Paralympiques de Paris et son objectif est d’être là pour continuer à écrire l’histoire du sport espagnol en lettres d’or.