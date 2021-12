Teresa Perales, Prix Valeurs Extraordinaires

21/12/2021

Elle est la meilleure athlète paralympique de l’histoire. Teresa Perales a reçu à juste titre le prix des valeurs extraordinaires, en reconnaissance d’un parcours humain et sportif exemplaire pour tous.

Ce prix est un grand point culminant jusqu’en 2022 où non seulement son record de médailles paralympiques est passé à 27 – elle est l’athlète avec le plus de médailles de tous les temps – mais elle a également été distinguée par le prix Princesse des Asturies pour le sport.

La vie de Teresa Perales a complètement changé avant ses 20 ans. À 15 ans, elle a dû surmonter la mort de son père et à 19 ans, elle a souffert d’une neuropathie qui a affecté la mobilité de ses jambes, ce qui l’a laissée dans un fauteuil roulant.

Deux coups durs en seulement quatre ans. Mais loin de sombrer, l’Aragonaise a vu devant elle l’autre face de la vie, celle face avec un sourire aux lèvres comme celui qu’elle porte habituellement, voulant vivre dans le présent. Et la natation en était l’une des clés.

Teresa a commencé à se sentir bien dans l’eau et a accepté le défi de la compétition. Depuis lors, son esprit d’amélioration l’a amené à réaliser de grands exploits en piscine, avec Titres mondiaux, records et gloire paralympique pour toujours.

« La force d’un rêve » est le titre du deuxième livre qu’il a écrit. Ce sont cinq mots qui résument une leçon de vie et aussi l’impulsion à faire du sport chez des personnes qui sont dans la même situation. Teresa Perales n’a jamais baissé les bras et a relevé tous les défis qui ont été relevés, non seulement dans le sport mais aussi dans le travail et la gestion publique, devenir même député aux Cortes d’Aragon. Dépassement, sacrifice et valeurs.