Teresa Perales, sous observation après une photo d’angoisse

09/05/2021 à 05:00 CEST

Nous étions tous dans la presse à l’Ariake Arena lorsque la nouvelle nous est parvenue que Teresa Perales était à l’hôpital.

La cause n’était autre que pendant la nuit, le nageur de Saragosse a subi une situation de stress et d’anxiété Pour laquelle elle a dû être soignée par les services médicaux de l’équipe paralympique espagnole et par ceux du village paralympique, selon des sources CPE.

Après avoir effectué différents tests et atteint un diagnostic, Teresa a été admise et en observation à la Villa Polyclinique.

Selon les mêmes sources, si l’évolution de la nageuse aragonaise reste positive, elle devrait rentrer en Espagne ce lundi avec le reste de la délégation.

Teresa Perales a vécu ses Jeux les plus compliqués à Tokyo. Une blessure à l’épaule a remis en cause sa participation aux Jeux. Elle a même expliqué qu’à son époque elle était réunie lui demander de rester à la maison puisqu’il n’était pas en pleine capacité physique.

Mais Teresa est têtue et refuse de rester à Saragosse. Elle s’est battue comme jamais auparavant pour se rendre à Tokyo et avec la place qu’elle a gagnée, elle est venue aux Jeux convaincue qu’elle l’obtiendrait. C’est ce qui s’est passé et il a remporté une importante médaille d’argent au 50 dos S5, une médaille qui a fermé de nombreuses bouches. Il avait aussi l’illusion de nager le 4×100 puisque c’était la dernière fois qu’il était disputé.

Ainsi, il y a eu de nombreuses pressions et tensions qui, une fois sa participation aux Jeux terminée, ont entraîné un épisode d’anxiété qu’il a fallu traiter.