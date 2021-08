Teresa Portela et le duo Cayetano García-Pablo Martínez vont en finale

in

08/03/2021 à 3h40 CEST

PE / Madrid

Canoéistes espagnols Thérèse Portela, à K1 200, et Cayetano García et Pablo Martínez, en C2 1000 mètres, ont obtenu ce mardi deux billets pour leur terminaisons aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui se jouera à partir de 4h37 (heure péninsulaire).

Portela, qui dispute ses sixièmes Jeux, est revenue aux bons sentiments de la veille dans sa série et s’est qualifiée pour la finale avec une quatrième place lors de la première demi-finale. Le Galicien, face à quatre médaillés de la Coupe du monde 2019, a signé un temps de 38.858. L’Espagnole, âgée de 39 ans, était à un peu moins d’une seconde de la Néo-zélandaise Lisa Carrington, qui a remporté une demi-finale face à record olympique.

Cayetano García et Pablo Martínez n’ont pas eu la tâche si compliquée a priori, malgré le fait que leur demi-finale ait été très rapide, puisque quatre des cinq participants se sont qualifiés. Le jeune duo andalou a dû serrer les dents dans les derniers mètres, alors que l’Ukrainien C-2 amorçait sa rentrée pour tenter de se classer quatrième. Avec un sprint final difficile, Tano García et Pablo Martínez ont obtenu leur ticket pour la finale à 4,53. Les Chinois Liu Hao et Zheng Pengfei ont gagné avec record olympique (3 : 27,023).