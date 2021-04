Teresa Portela remporte la sélection du K1 200 et sera à Tokyo 2020

04/09/2021

Teresa Portela Il a remporté la sélection nationale du K1 200 mètres le 9 avril et la participation à ses sixièmes est assurée Jeux olympiques, étant le premier Espagnol à atteindre ce chiffre.

Elle-même avait obtenu la place olympique pour l’Espagne en 2019 et ce vendredi la propriété de celle-ci a été garantie.

En sélectif, organisé sur l’hippodrome de Verducido, à Pontevedra, Portela a remporté la finale (42,292 secondes), suivi de l’Asturien Sara Ouzande (42629), les castillans-léonais Mirella Vazquez (43972), le galicien Lara Feijoo (44.172), le madrilène Elisa zapata (44386) et Estrémadure Teresa Tirado (45 882).

Teresa Portela participera à Tokyo à l’âge de 38 ans. Son palmarès comprend 15 médailles en Coupe du monde et 17 Européens. Elle a terminé quatrième aux Jeux de Londres 2012, cinquième à Athènes 2004 et Pékin 2008, et sixième à Rio 2016.

«Je suis très heureux d’avoir remporté la sélection, ce qui me donne la place pour participer aux Jeux de Tokyo. C’est une journée très spéciale pour moi parce que. Une fois que j’ai eu une place à la Coupe du monde 2019, je savais que je pouvais rêver de participer à mes sixièmes Jeux et aujourd’hui c’est une réalité “, a déclaré Portela, comme le rapporte la Fédération espagnole.

«Je suis très reconnaissant pour toutes ces expressions d’affection qui me parviennent», a avoué le Pontevedra, qui a souligné qu’il était temps de «penser à Tokyo, car il ne reste plus rien».