Teresa Ruiz est Azucena Luis Miguel, la femme à qui le soleil a le plus confiance

Sur le travail de ces scènes avec Diego

Teresa Ruiz comme Azucena dans Luis Miguel, la série. (NETFLIX)

«J’étais ami avec Diego avant cette série et en ce moment je travaille avec lui et je le regarde, d’autant plus que j’ai beaucoup de scènes avec lui, je suis presque toujours avec lui. J’ai vraiment aimé le regarder jouer, faire des choses si denses, si sombres, surtout parce que c’est mon tour, la chute de Luis Miguel“, Expliquer.

“En ce moment c’est la descente et ça ressort, et ça retombe. Hier encore j’ai eu un appel pour des scènes très tristes, très denses, très lourdes, je suis venu chez moi en pensant que c’est agréable de le voir sur ce chemin et de l’accompagner»Il dit à propos de Diego. Teresa et le protagoniste se sont rencontrés lorsqu’ils vivaient à Los Angeles. Ils ont des enseignants communs et font partie du groupe de Mexicains qui y travaillent.

Il s’agit de Diego, Luis Gerardo Méndez, Cecilia Suárez, Manolo Caro et «nous étions si heureux de former une communauté parce que nous avons dit que ce groupe de Mexicains était comme à nouveau parce qu’il y a quelques années, la même chose s’est produite lorsque Salma, Demián et Cuarón étaient là et maintenant il y a une autre nouvelle communauté que nous cherchons toujours à nous soutenir mutuellement », déclare l’actrice de Here on Earth.