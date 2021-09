Teri Bariquit a écrit le premier chapitre de son histoire Nordstrom quand elle était à l’école primaire. « Je voulais un jean Calvin Klein. J’ai vécu à Seattle. Ma mère m’a dit : ‘Tu vas devoir trouver un travail chez Nordstrom.’ Et j’ai dit : “Je le ferai”.

Après avoir travaillé à temps partiel pour le détaillant légendaire au lycée, elle a obtenu un diplôme en comptabilité et finance, mais a décidé de prendre une autre voie et est retournée à Nordstrom pour un emploi dans le bureau d’achat.

Bariquit a rapidement découvert que de nombreux processus étaient manuels et décentralisés. “J’ai commencé à travailler sur des programmes de formation et d’autres moyens de trouver des outils d’automatisation et Excel avant que la technologie ne soit disponible.”

L’exécutif a passé plus de trois décennies à gravir les échelons du merchandising et a été nommé au poste nouvellement créé de directeur du merchandising en août 2019. [the pandemic],” elle a dit. « Au moins, cela a créé ce niveau de résilience. Je sais que c’est un terme galvaudé, mais j’essaie de trouver le bon côté. Il a [sparked] créativité et résolution de problèmes hors des sentiers battus. Parfois, vous obtenez la permission de contester et de renverser les choses. »

Comme beaucoup d’autres chefs d’entreprise, Bariquit a également abandonné l’idée d’avoir un plan parfait pendant une période aussi incertaine. « Vous créez des scénarios : et si les masques revenaient ? Et si les fermetures se reproduisaient ? Et qu’est-ce qui se passerait si [more] les vaccins sont approuvés [by the FDA]?”

Rester flexible a été essentiel pour la direction et son équipe, car les clients ont changé leurs préférences à travers la pandémie – d’acheter principalement des produits pour la maison, actifs et décontractés dès le début à maintenant graviter vers des looks d’occasion à nouveau. Les achats en magasin connaissent également une recrudescence.

«Nous avons traversé tellement de cycles depuis le verrouillage. Au cours des six derniers mois, ce n’est pas que le numérique a disparu, mais les clients voulaient toucher, ressentir et expérimenter les produits », a déclaré Bariquit. « Ils voulaient avoir un engagement avec les vendeurs et les stylistes. Nous avons essayé de reproduire cette expérience à travers des événements en direct – qui ont très bien fonctionné pour nous – mais les clients adorent venir. Les gens ne vont pas revenir en 2019, mais ce que nous allons voir émerger de cela, c’est encore plus de connexion [between] numérique et physique.

Bien que Nordstrom ait été saluée pour son approche axée sur le numérique, ce que cela signifie est en constante évolution. “C’est reconnaître que les clients ont accès à à peu près tout ce qu’ils veulent et qu’ils ont un large choix qui est disponible quand et comment ils le veulent”, a déclaré Bariquit.

Alors, la réponse est-elle de stocker plus de styles ? Pas nécessairement, selon Bariquit. « Je ne pense pas que le client veuille plus de choix ; ils veulent leurs choix. Nous voulons leur offrir une expérience qui donne accès à de nombreux produits, mais le fait d’une manière qui crée la découverte et l’inspiration. La dernière chose que vous voulez est d’aller sur le site Web de n’importe quel détaillant et de voir 1 500 pantalons noirs. Vous voulez avoir l’impression que c’est juste pour vous. Comment pouvons-nous trouver des moyens de nous connecter avec les consommateurs à un niveau plus profond. Cela fait partie de notre stratégie « Plus près de vous ».

Peu importe où et comment ils font leurs achats, les clients s’attendent à ce que le produit soit disponible – et c’est de plus en plus compliqué pour Nordstrom et chaque détaillant au milieu d’une crise de la chaîne d’approvisionnement.

«Nous essayons de trouver des moyens de travailler avec nos partenaires de marque pour acheminer les livraisons afin que nous puissions obtenir les choses le plus rapidement possible avant la saison de vente. Cela pourrait signifier entreposer certaines choses », a déclaré Bariquit. Le détaillant s’engage également dans des conversations avec les vendeurs sur l’endroit où les produits sont fabriqués, dans le but ultime de les rapprocher du consommateur.

L’un des avantages de Nordstrom, a déclaré l’exécutif, est que le réseau du détaillant lui permet de choisir où positionner son inventaire – et donne aux consommateurs une image claire de ce qui est en magasin et de ce qui est en ligne.

Une partie de l’objectif de Nordstrom de déplacer le produit de manière transparente implique la façon dont il travaille avec les fournisseurs, qui a considérablement changé.

« Le commerce de gros traditionnel est un modèle qui ne fonctionnera tout simplement pas, surtout à l’avenir. Cela laisse quelqu’un assumer le risque, que ce soit le détaillant prenant des démarques ou le vendeur prenant un tas d’annulations. Et ce n’est une victoire pour personne », a expliqué Bariquit. ►

« C’est reconnaître qu’il existe de nombreuses marques nouvelles et émergentes. Et que vous soyez une marque s’adressant directement au consommateur ou un fournisseur traditionnel, les gens veulent avoir accès à plus de clients. Nous voulons être en mesure de servir plus d’entre eux.

Des modèles alternatifs peuvent également être bénéfiques pour maîtriser les coûts, qui continuent d’augmenter, grâce à l’inflation couplée à la hausse des prix du gaz et des matériaux.

« Il s’agit vraiment de la rapidité avec laquelle nous pouvons [exchange information] et partagez et réduisez les coûts – puis partagez les récompenses », a déclaré Bariquit.

De nouvelles façons de faire des affaires seront également cruciales, car Nordstrom adopte une approche plus axée sur le style de vie en matière d’achat et de marchandisage.

« Cela évolue des articles individuels vers la façon dont vous proposez les marques et les catégories les meilleures et les plus pertinentes. Cela va au-delà de la simple pensée de la mode, des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des bijoux, de la beauté. [For example], organisent-ils un barbecue dans la cour ? Voulons-nous leur proposer des fours à pizza ? C’est vraiment penser au mode de vie du client au-delà de ce que nous avons traditionnellement [label] mode.”

Quelle que soit la catégorie qu’ils explorent, l’équipe Nordstrom se concentre sur la durabilité dans le cadre de la stratégie globale.

« Quand vous fabriquez, déplacez et faites voler des objets, est-ce que quelque chose est vraiment durable dans l’industrie de la mode ? », a déclaré Bariquit. « C’est bien plus qu’un simple produit. C’est la façon dont vous exploitez votre entreprise. Comment réduire les destinations d’expédition ? Comment penser le re-commerce et la réutilisation ? Où sont les choix dans tous nos processus pour minimiser les déchets ? »

Avec autant de décisions compliquées à prendre en compte, cette période a enseigné à Bariquit de précieuses leçons.

« Vous devez fonctionner à une vitesse différente. Vous ne pouvez pas être inclusif dans le processus de prise de décision comme nous l’avons fait dans le passé, donc c’est OK avec des partenaires et des pairs de confiance au travail dans l’esprit d’aller plus vite », a-t-elle expliqué.

« Quand tout devient intense, ce qui a été formidable pour moi et nos équipes, ce n’est pas seulement d’essayer de trouver notre équilibre et nos limites – ainsi que nos soins personnels et notre bien-être – mais de nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Nous ne guérissons pas le COVID, mais nous pouvons offrir aux clients un moment de joie. »