« Terminer l’année en finale d’un tournoi comme celui-ci signifie beaucoup pour moi »

L’Espagnole Paula Badosa, qui disputera ce dimanche la finale d’Indian Wells après avoir battu l’Algérienne Ons Jabeur (6-3, 6-3), considère que « finir l’année en finale d’un tel tournoi signifie beaucoup » pour elle, et s’est déclaré « très heureux et fier de tout ce qui se passe » cette saison.

« Cela signifie beaucoup pour moi d’être en finale d’Indian Wells, un tournoi si important, parmi les meilleurs au monde. Ils disent que c’est le cinquième Grand Chelem, donc être en finale d’un tel tournoi signifie beaucoup après tout le travail acharné. et quelle belle année je fais « , a commenté l’Espagnol.

« Terminer l’année comme ça », a-t-elle ajouté, « est un rêve devenu réalité, donc je suis très heureuse et très fière de tout ce qui se passe.

Ce dimanche elle cherchera, contre la Biélorusse Victoria Azarenka, le deuxième titre WTA de sa carrière, et peut devenir la première Espagnole à remporter le tournoi, puisque seule Conchita Martínez avait atteint la finale auparavant (1992 et 1996) mais a perdu dans les deux temps. .

Lors de son match de demi-finale contre Jabeur Il a admis que cela avait été compliqué. « Ons a joué avec beaucoup de confiance, donc je devais jouer de manière solide et agressive. Je pense que j’ai très bien réussi à maintenir cette combinaison et c’est pourquoi j’ai remporté la victoire », a-t-il déclaré.

« Je suis content d’avoir bien joué sur le dur. Après avoir fait un excellent tour sur terre battue, mon objectif était de bien faire sur le dur. J’ai beaucoup travaillé et je pense que j’ai bien fait, peut-être pas extraordinaire mais bien, au Jeux olympiques ou Cincinnati. . Mais je voulais améliorer les détails. Je pense que cette semaine je le fais. Je me sens bien d’avoir progressé rapidement, je suis fière de moi », a-t-elle expliqué.

Badosa considère qu’il s’est beaucoup amélioré dans son jeu. « Mentalement, je me sens très confiant, je crois en chaque point et chaque jour. Je travaille très dur et je pense que les progrès sont généraux. Mon niveau augmente et c’est pourquoi je suis en finale et je joue contre les meilleurs en le monde. »

« Je n’ai jamais cessé d’y croire. J’ai traversé des moments très difficiles dans ma vie : j’ai souffert de dépression et d’anxiété quand j’étais très jeune et enfin, avoir un rêve comme celui-ci devenu réalité est incroyable », a-t-il déclaré.

Six ans après avoir atteint la finale junior de Roland Garros, Badosa Il a montré sa capacité à se battre pour les grands titres dans la catégorie senior.

« Je pense que ce ne sont pas des moments comparables. À cette époque, j’étais très jeune et je ne savais pas ce qu’était le tennis. Tout était nouveau, j’étais junior et tout était différent. Maintenant, je montre que j’appartiens à ce niveau. J’ai travaillé très dur, ils ont passé 5-6 depuis ce temps. Cela a été une montagne russe, j’ai vécu beaucoup de moments et maintenant, enfin, après avoir travaillé très dur, je suis dans une finale. Maintenant c’est une vraie, pas une junior !. C’est complètement différent ».

Le biélorusse vous attend en finale La victoire Azarenka, ancien n°1 mondial et double champion du tournoi, dans un match inédit sur le circuit professionnel.

« Je suis très excitée d’être en finale. Je n’arrive toujours pas à y croire et le sentiment est incroyable », a-t-elle déclaré. Badosa.

A propos de son rival, il note : « Vika C’est une formidable championne, elle a occupé ce poste plusieurs fois et a beaucoup d’expérience. Je m’attends à un match difficile, mais je joue bien et avec confiance. Je vais essayer de tout donner », a-t-il expliqué. Paula.

« Je l’ai vue dans de nombreuses finales, concourant pour des tournois du Grand Chelem. Je connais son jeu, elle a une grande intensité et c’est une adversaire très coriace. C’est une énorme compétitrice. Elle se bat jusqu’à la dernière balle donc j’attends ce genre avec impatience de match. Mais j’aime celui-ci. genre de moments, je n’ai jamais été dans une finale comme celle-ci. J’ai hâte de sortir et de jouer », a-t-il déclaré.

La joueuse de tennis catalane s’est souvenue de ses fans en Espagne, qui devaient se lever tôt – ou se coucher tard – pour regarder leur match de demi-finale en raison du décalage horaire. « Merci l’Espagne. Je t’aime beaucoup et je me sens très proche de toi », a-t-il assuré.