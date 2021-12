Terminer troisième du championnat donnerait à Ferrari une « sérénité » hors saison – Binotto – .

Dans le résumé : Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, a déclaré que l’équipe ne serait pas satisfaite de la troisième place du championnat des constructeurs, mais qu’elle conserverait les points positifs de cette position à l’approche de la saison morte.

Ferrari obtiendra de la « sérénité » en battant McLaren dans la course au titre. objectif ».

Le drapeau rouge du Grand Prix d’Arabie saoudite a gêné Ferrari, dont les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr ont passé une grande partie de la course à se battre pour terminer septième et huitième. Ils se sont même battus pour la position dans le dernier tour, et en terminant devant Leclerc a maintenant un avantage de 8,5 points sur son coéquipier, et Ferrari a 38,5 points d’avance sur McLaren avec 44 points à marquer dans le Grand Prix d’Abou Dhabi.

« C’est super de terminer troisième mais je pense que c’est vraiment le meilleur que nous aurions pu faire cette année », a déclaré Binotto. « Nous savons que ce n’est pas le véritable objectif de Ferrari. Nous savons que nous sommes les meilleurs, et la meilleure hypothèse est encore très grande.

« Mais je pense que nous pouvons en quelque sorte être satisfaits pour cette saison, nous anticipons vraiment la prochaine. En terminant troisième, cela nous donne en quelque sorte une certaine sérénité pour l’hiver, en essayant de bien travailler sur la voiture de l’année prochaine.

Ferrari a été le premier à fermer son usine lorsque la pandémie de Covid-19 est arrivée, et a également connu une préparation fortement perturbée jusqu’à la saison 2021 en raison de la pandémie. Leur week-end saoudien a inclus des accidents pour les deux pilotes, donc repartir avec des points forts a augmenté le moral avant ce qui semble être un hiver plus «standard» une fois que l’équipe sera de retour en Italie.

Ricciardo qualifie la bataille pour le titre de F1 de « scénario de rêve »

En plus d’être porté par sa cinquième place inattendue au GP d’Arabie Saoudite, Daniel Ricciardo s’est amusé de la bataille au front entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qu’il a même qualifiée de « battle royale » tant était son intensité.

« C’est une bataille vraiment cool, c’est une belle histoire, et évidemment ils s’affrontent et c’est une vraie bataille authentique », a déclaré Ricciardo. « Une partie de l’envie n’en fait pas partie, mais finalement pour le sport et en tant que fan du sport, c’est un scénario de rêve. »

Ricciardo s’est presque assuré la huitième place au classement du championnat avec sa performance à Djeddah, avec 15 points d’écart entre lui et Pierre Gasly d’AlphaTauri. Cependant, la course du week-end a confirmé que Ricciardo ne battra pas son coéquipier McLaren Lando Norris au championnat cette année.

Les stars de la Formule E de Mercedes font un test en IndyCar

Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries constitueront à nouveau la gamme de Formule E de Mercedes la saison prochaine, mais avant que cela ne commence le 28 janvier de l’année prochaine, ils ont eu la chance de tester les machines IndyCar.

Tous les deux étaient à Sebring hier. Vandoorne retrouve son ancienne équipe de F1 McLaren dans l’ancienne équipe Schmidt Peterson dans laquelle il détient désormais une part majoritaire tandis que le champion FE de Vries a testé avec l’équipe gagnante d’Indianapolis 500 cette année, Meyer Shank Racing.

Les récentes stars de la Formule 2 Callum Ilott et Jack Aitken étaient également en action sur la piste. Ferrari junior Ilott était avec l’équipe Juncos Hollinger Racing pour laquelle il courra l’année prochaine, tandis qu’Aitken a eu son premier aperçu de la série avec Ed Carpenter Racing alors qu’il vise un siège avec l’équipe pour 2022.

La course de soutien F4 du GP d’Abu Dhabi limitée à 10 voitures par retard de fret

La manche hors championnat des Émirats arabes unis de Formule 4 qui devait avoir lieu au Grand Prix d’Abou Dhabi a été confirmée avec moins d’une semaine de préavis, après de longues spéculations sur les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La fabrication et la distribution des enregistreurs de données et des calculateurs étaient déjà en retard. Les retards de fret ont également empêché plusieurs équipes de concourir car leurs voitures restent sur des bateaux tandis que celles envoyées par fret aérien ont réussi à atteindre les Émirats arabes unis.

Parmi les quatre équipes désormais confirmées pour participer, Prema est la seule à dévoiler sa composition, dont la junior Mercedes de Formule 1 Andrea Kimi Antonelli.

Toyota Gazoo Racing annonce les configurations de son équipe de sport automobile 2022 (Toyota Gazoo Racing)

« L’ancien pilote de F1 Kamui Kobayashi deviendra directeur d’équipe en WEC aux côtés de son siège de Super Formula, tandis que Kazuki Nakajima prend sa retraite et est remplacé par le fils de Jean Alesi, Giuliano. »

Kazuto Kotaka en tête de la première journée des tests d’après-saison Super Formula Lights (Formula Scout)

« Kazuto Kotaka a été le plus rapide pour TOM’S lors d’une journée pluvieuse d’ouverture des essais d’après-saison Super Formula Lights à Suzuka, avec 15 pilotes participants. C’est Kakunoshin Ohta de B-MAX Racing qui a donné le rythme le matin alors qu’il meilleur temps de 2m05,663s. Personne n’a dépassé son total de tours, mais le coureur de Super Formula Nobuharu Matsushita n’était que 0,124 seconde plus lent qu’Ohta alors qu’il effectuait des travaux de développement pour l’équipe d’ingénierie B-Max. «

Vasser Sullivan et Coyne mettent fin au partenariat IndyCar (Racer)

« Dale Coyne, Jimmy Vasser et James ‘Sulli’ Sullivan devraient mettre fin à l’une des plus longues relations de co-entry dans le paddock IndyCar. Racer comprend Coyne, qui a ajouté Rick Ware Racing en tant que co-entrant lors de son deuxième L’entrée propulsée par Honda en 2021, annoncera HMD Motorsports comme remplaçant de Vasser Sullivan avec le finaliste d’Indy Lights David Malukas comme pilote »

Max Verstappen semble prêt à décrocher le titre – sa conduite est devenue plus imprudente qu’audacieuse (The Daily Telegraph)

« Le grand frisson de regarder Max Verstappen réside dans son peu de respect pour l’instinct de conservation. Il enfilera l’aiguille avec ses dépassements et poussera sa machine jusqu’à ce qu’elle fasse des étincelles et des frissons, ne trahissant pas la moindre peur de s’écraser. Pendant la plupart de ses sept saisons. en F1, une telle exubérance insouciante a fait de lui une joie à voir. Mais maintenant qu’un premier titre mondial commence à lui échapper, cela fait de lui une menace. »

