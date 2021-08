Terminez l’été avec la meilleure technologie avec AliExpress : téléphones portables, tablettes et montres avec jusqu’à 70% de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Dites adieu à l’été comme vous le méritez.

Bien que nous n’aimions pas avoir à dire au revoir à l’été, la vérité est que le temps passe et que le mois d’août se termine. Septembre aura encore beaucoup de temps pour nous, mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour dire adieu à l’été dans de bonnes conditions est d’obtenir la technologie qui vous manque, d’affronter la nouvelle saison avec une énergie renouvelée, et AliExpress dit au revoir à l’été avec des promotions spéciales.

En outre, Maintenant, AliExpress vous montre le montant de la TVA sur la page de paiement afin qu’il n’y ait pas de surprises sous forme de suppléments en profitant de l’une de ces offres brutales qui viennent dans ce promotion de fin d’été. Pour vous donner une idée, vous avez ci-dessous une sélection avec quelques options incroyablement intéressantes :

La saison démarre avec un nouveau mobile

Rentrée scolaire, stress post-vacances, nouveaux objectifs après l’été… quoi de mieux pour y faire face qu’avec un nouveau mobile qui vous offre un meilleur appareil photo, une bonne capacité à jouer à des jeux, et un écran brutal pour regarder des séries et films.

Bien qu’ils ne soient pas les seuls téléphones que vous pouvez acheter en solde sur AliExpress dans cette promotion qui dit au revoir à l’été, ceux que nous avons sélectionnés sont d’excellentes options. Par exemple, vous pouvez obtenir le OnePlus Nord 5G, qui se distingue par son grande RAM de pas moins de 8 Go, et un prix qui reste à 228 euros avec le code EDSES33.

Si ce qui vous intéresse, c’est d’avoir un mobile avec un appareil photo de qualité, le Realme 8 Pro pourrait être la meilleure option pour vous. Il a une caméra dont la résolution atteint pas moins de 108 mégapixels, et reste à seulement 204 euros avec le code EDSES33.

Et si vous voulez un mobile de bonne qualité à un prix abordable, ensuite vous pouvez opter pour le Xiaomi Redmi Note 10S, qui est disponible pour seulement 153 euros avec le code EOSSES18.

Pour l’école ou pour regarder des séries, il vous faut une nouvelle tablette

Avec la grande quantité de contenus multimédias que nous consommons aujourd’hui au détriment de la télévision, ou des cours en ligne de plus en plus fréquents, et même la possibilité d’étudier à l’aide d’une tablette, avoir un nouveau modèle est indispensable, et plus encore si à la maison on ne je n’en ai pas assez.

La l’option la moins chère est le Teclast P20HD. Il a un bon écran haute résolution, et bien qu’il ne se vante pas d’être accablant, la vérité est qu’il suffit pour quelques jeux de base, regarder des séries ou se connecter à des appels vidéo. Son prix reste à 106,83 euros avec le code EOSSES15.

Si vous voulez quelque chose de plus puissant, vous pouvez envisager de passer à Tablette ALLDOCUBE iPlay 40, qui vous offre plus de possibilités pour jouer à des jeux, et dont le prix n’augmente que très peu, à 155,16 euros avec le code EOSSES18.

Cependant, si vous êtes plus portable, vous pouvez envisager de monter d’un niveau et opter pour Le Teclast F7S, un ordinateur portable au look métallique avec Windows 10, écran 14 pouces et 8 Go de RAM pour seulement 180,56 euros avec le code EOSSES18.

La technologie qui vous accompagne : montres et bracelets intelligents

Aujourd’hui, vous n’avez plus besoin d’utiliser votre mobile pour vous connecter. Vous pouvez porter au poignet un appareil capable de compter vos pas, de mesurer votre activité sportive et de vous suivre par GPS pour établir les itinéraires que vous avez suivis. Ils sont également des compléments idéaux en tant qu’accessoire technologique, et en plus pour nous informer des notifications mobiles ou interagir avec celui-ci.

C’est le moment idéal pour acheter une montre connectée avec les offres AliExpress. Et c’est que tu peux prendre la montre Xiaomi Mi pour seulement 67 euros avec le code promo EOSSES12.

Une option très similaire pourrait être l’Amazfit GTS 2e. Changez de design, mais au niveau des fonctions elles sont similaires, bien que cette dernière se distingue par sa batterie brutale. Son prix reste à 66 euros avec la remise EOSSES12.

Bien que s’il y a un produit dans ce domaine qui se démarque de façon remarquable par rapport aux autres, c’est sans aucun doute le bracelet intelligent Xiaomi Mi Band 6 que vous pouvez obtenir pour 31 euros, un prix idéal avec le code EDSE4.

Dans tous les cas, vous ne pouvez pas manquer les centaines d’offres actuellement disponibles dans la promotion d’adieu d’été AliExpress avec lesquelles vous pouvez obtenir des réductions allant jusqu’à 70% sur la meilleure technologie.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.