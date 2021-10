Terminez une grande année pour le gaz naturel avec TELL Stock

Le marché du gaz naturel a été en feu en 2021 et, comme on peut s’y attendre, cela a profité Terrien (NASDAQ :RACONTER). En détenant simplement des actions TELL jusqu’à présent cette année, les commerçants auraient pu doubler leur investissement ou plus. Cette sélection est en hausse de plus de 190 % depuis le début de l’année (YTD).

Source : Shutterstock

Fondamentalement, investir dans des actions TELL est un moyen d’obtenir une exposition pratique et peu coûteuse à l’industrie du gaz naturel. Après tout, tout le monde ne veut pas s’impliquer dans le marché à terme volatil.

Tellurian est spécialisé dans le gaz naturel liquide (GNL) et le premier projet de l’entreprise est connu sous le nom de Driftwood LNG. De manière impressionnante, la société est responsable de « plus de 15 % de tout le GNL en production aujourd’hui ».

De plus, dernièrement, il y a eu une très forte demande de gaz naturel, ainsi qu’une offre mondiale restreinte. C’est arrivé au point où la Maison Blanche supplie pratiquement les producteurs de se mettre au diapason. Tellurian est désormais bien placé pour aider à combler le vide.

TELL Stock en un coup d’œil

Avant toute autre chose dans cet article, nous devrions d’abord examiner l’action à la baisse des prix des contrats à terme sur le gaz naturel en 2021. Le prix des contrats à terme sur le gaz naturel a commencé à environ 2,52 $ au début de l’année. Le 22 octobre, le prix par contrat avait catapulté à 5,28 $.

Mon point? Si la tendance est vraiment « votre ami », comme le dit le proverbe, alors le gaz naturel a été l’un des produits les plus conviviaux disponibles.

Ensuite, concentrons-nous sur le stock de TELL. Le cours de l’action a commencé en 2021 à 1,28 $, mais a depuis augmenté à 3,56 $ au 22 octobre.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de correspondance parfaite en tête-à-tête ici. En pourcentage, les actions de Tellurian ont évolué plus rapidement que les contrats à terme sur le gaz naturel.

C’est l’attrait des penny stocks à bas prix; ils peuvent fournir une action rapide et des gains démesurés. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents et utiliser de petites tailles de position dans cette catégorie. Ces pics sont également capables de se retirer rapidement.

Au fait, le plus haut de 52 semaines de TELL en ce moment ? En juin, le nom a atteint 5,76 $. Par conséquent, Tellurian semble avoir de la marge pour augmenter, même après ses gains exceptionnels sur l’exercice.

Exportez plus, s’il vous plaît

Récemment, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré ce qui suit :

« Il y a une pénurie de gaz naturel dans le monde, d’où la nécessité pour les États-Unis de continuer à exporter du gaz naturel. »

Psaki a déclaré ce qui était évident pour les négociants en matières premières depuis des mois. Pourtant, la déclaration est vraiment plus un appel à l’action qu’une simple déclaration de fait.

Alors que l’Europe, la Chine et d’autres régions du monde se préparent à ce qui pourrait être un hiver extrêmement froid, la demande de GNL pourrait battre des records. Mais Tellurian est prêt et disposé à faire sa part pour répondre à cette demande.

Comment savons nous? Parce que la société l’a dit, dans un tweet répondant directement à la proclamation de Psaki.

« En effet, nous travaillons dur et intelligemment sur Driftwood #LNG ! »

Ce tweet comprenait également un emoji du drapeau américain. Tout compte fait, Tellurian semble déterminé à contribuer à la production nationale de GNL.

Tripler la production

Pour aider à augmenter sa production, la stratégie de Tellurian comporte deux volets. La première partie est la plus évidente : plus de forage.

En se concentrant sur la formation de gaz naturel de schiste de Haynesville – qui traverse le nord-ouest de la Louisiane et l’est du Texas – Tellurian prévoit de forer 13 puits dans la région l’année prochaine. De plus, Tellurian s’attend à produire environ 100 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) de GNL d’ici la fin de 2021. C’est « trois fois le volume » qu’il produisait à la fin de 2020.

Alors, la deuxième partie de la stratégie de Tellurian ? Cibler les acquisitions dans l’espace énergétique. John Howie, vice-président exécutif de l’amont chez Tellurian, a noté ce qui suit :

« Nous sommes continuellement à la recherche d’entreprises à acquérir, à la recherche de surfaces à louer et de personnes avec qui s’associer. »

Ces deux activités aident à construire un dossier prometteur pour le stock TELL.

Les plats à emporter sur TELL Stock

Alors que nous nous dirigeons vers les derniers mois de 2021, il sera intéressant d’en savoir plus sur les acquisitions possibles de Tellurian. Et en attendant, la société va forer agressivement pour du GNL indispensable.

Il semble déjà que le gouvernement américain souhaite que des entreprises comme Tellurian aident à faire face à la pénurie mondiale de gaz naturel. Donc, ce nom a clairement tout à gagner – tout comme les actionnaires de TELL.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.