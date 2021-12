Terminez vos achats des Fêtes avec nos ventes exclusives d’accessoires Apple chez Nomad, Satechi, Twelve South, Plus

Nous sommes déjà à un peu plus de deux semaines des vacances de Noël, donc dans le but de faciliter les achats de dernière minute pour les fêtes, nous avons accumulé une liste de ventes exclusives d’entreprises comme Nomad, Twelve South, Nimble, Satechi, et plus . Ces soldes offrent l’occasion idéale de faire des achats de Noël en ligne avant qu’il ne soit trop tard pour que les articles arrivent avant le 25.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Au total, vous trouverez des offres exclusives de Satechi, Nomad, Twelve South, Pad & Quill et Nimble. Ces offres exclusives couvrent toute la gamme des accessoires Apple et vous pouvez acheter des étuis pour iPhone, des étuis pour MacBook, des bracelets Apple Watch, des protecteurs d’écran, des sacs en cuir et bien plus encore. Nous avons également une vente exclusive de logiciels cette année, grâce à un partenariat avec 1Password.

Chaque vente a une date de fin différente, et l’expédition variera d’un site à l’autre, alors assurez-vous de lire la suite pour plus d’informations. La plupart des marques proposent toujours la livraison pour Noël, à condition de passer rapidement des commandes. Chaque vente ci-dessous est exclusive à nos lecteurs et nécessitera un code de coupon, que vous pouvez également trouver ci-dessous.

Nomade





Chez Nomad, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur tout le site avec notre code exclusif MACRUMORS21. Cette vente durera jusqu’au 13 décembre et la plupart des articles sur le site Web de Nomad sont en stock et prêts à être expédiés pour Noël.

Nomad propose une variété d’accessoires de haute qualité pour les produits Apple, comme le chargeur sans fil Base Station Pro, Rugged Folio pour iPad Pro, Rugged Case pour iPhone 12, Rugged Case pour AirPods Pro, et même une variété de sangles pour l’Apple Watch.

Douze Sud



Quel est le problème? Économisez 20% sur votre commande avec MacRumors20

Combien de temps cela dure-t-il? Il se termine le 25 décembre

Que vendent-ils? Accessoires adaptés aux produits Apple tels que les chargeurs iPhone Qi et les supports MacBook



Chez Twelve South, vous pouvez obtenir 20 % de réduction sur l’ensemble de votre commande avec le code promotionnel MacRumors20. Ce code promotionnel durera jusqu’au 25 décembre pour les utilisateurs aux États-Unis.

Twelve South propose de nombreux accessoires spécialement conçus pour les produits Apple, comme AirSnap pour AirPods, HiRise Wireless pour iPhone et BookBook Vol. 2 pour iPad Pro. Vous pouvez rechercher vos propres idées de magasinage des Fêtes sur le site Web de Twelve South.

Pad & Plume



Quel est le problème? Économisez 20% sur tout le site avec MR20 OU économisez 30 % sur n’importe quel bracelet en cuir Apple Watch avec MR30AW

Combien de temps cela dure-t-il? Il se termine le 25 décembre

Que vendent-ils? Reconnu pour ses accessoires en cuir de qualité, notamment les étuis pour iPhone et iPad, les bracelets Apple Watch, les portefeuilles



Chez Pad & Quill, nos lecteurs ont la possibilité d’économiser sur les accessoires Apple tout au long du jour de Noël. Avec notre code de réduction exclusif, vous pouvez économiser 20 % sur tout le site sur Pad & Quill, y compris les accessoires pour iPhone, Apple Watch, iPad et MacBook. Pour accéder à cette vente, entrez le code MR20 à la caisse.

De plus, nous avons une deuxième remise avec Pad & Quill cette année, qui réduit de 30 % tout bracelet en cuir Apple Watch avec le code MR30AW à la caisse. Le prix des bracelets en cuir de Pad & Quill varie de 79,95 $ à 129,95 $, vous pouvez donc économiser beaucoup cette saison avec notre offre exclusive, qui durera également jusqu’au jour de Noël.

Les acheteurs doivent noter qu’un seul de ces codes promo peut être utilisé par commande, ils ne peuvent donc pas être empilés.

Agile





La marque écologique Nimble offre à nos lecteurs 30% de réduction sur tout le site cette saison des fêtes avec le code promotionnel exclusif MACRUMORS30. Avec cette promotion, vous pouvez économiser sur les chargeurs portables, les chargeurs sans fil, les étuis pour iPhone et plus encore de Nimble.

Les produits de Nimble sont fabriqués à partir de matériaux hautement durables et sont livrés dans des emballages sans plastique. La société gère également un projet de récupération technologique un pour un, en plaçant un sac jetable avec chaque produit qu’elle vend. Dans ces sacs, les clients peuvent renvoyer leur technologie ancienne ou inutilisée afin qu’elle puisse être recyclée de manière responsable.

En termes de livraison, Nimble propose une livraison et des retours gratuits en deux jours, alors assurez-vous de parcourir le site Web du détaillant bientôt pour passer votre commande suffisamment de temps avant Noël.

Satechi

Satechi est bien connu pour sa vaste collection de produits de recharge, et avec notre code exclusif, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 25 % sur tout le site. La société vend des batteries portables, des concentrateurs USB-C, des chargeurs sans fil compatibles avec MagSafe, etc. Le code exclusif comporte quelques exclusions sur certains produits nouveaux et à venir, mais sinon, il fonctionnera sur n’importe quel produit sur l’ensemble du site.

1Mot de passe



Quel est le problème? Obtenez 50 % de réduction sur la première année de 1Password Families (nouveaux clients uniquement)

Combien de temps cela dure-t-il? Il se termine le 31 décembre



Le service populaire de gestion des mots de passe 1Password offre à nos lecteurs une chance d’obtenir leur première année complète de 1Password Families à moitié prix. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et aucun code promotionnel n’est nécessaire. Vous pouvez simplement trouver l’offre en attente de nouveaux clients pour créer un compte sur cette page de destination.

Pour en savoir plus sur les meilleures ventes et bonnes affaires liées à Apple, consultez notre récapitulatif complet des offres.