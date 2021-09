Terni : Philipp Lahm vante le Paris Saint-Germain comme une « marque de luxe »

“Avec l’investissement qatari, le club français auparavant démodé devient des géants du jeu mondial”, lit-on dans le sous-titre du dernier éditorial de Philipp Lahm, un hymne au Paris Saint-Germain dans The Guardian.

Il est difficile d’imaginer une prise plus éloignée des valeurs des fans dévoués de la Bundesliga, qui considèrent les excès du géant qatari du PSG comme une menace directe pour le football de club traditionnel et les ligues nationales. Lahm compare le PSG à un grand magasin de luxe à Paris, où les clients achètent « Dior, Gucci, Prada et Louis Vuitton. Les chaussures coûtent 1 000 €. Les bouteilles de champagne peuvent être personnalisées, les bouteilles de parfum peuvent être achetées à six chiffres.

Lahm approuve : la boutique de luxe « attire les gens ». Et, soutient-il, le PSG aussi.

Depuis qu’il a pris sa retraite de sa carrière sportive en 2017, Lahm, aujourd’hui âgé de 37 ans, s’est forgé une personnalité publique en tant que leader averti en affaires, publiant une série d’articles sur LinkedIn, notamment une critique de Jogi Löw en 2018, « Quand éviter le changement interdit le succès . ” En 2018, il est nommé par la DFB à la tête de l’organisation de l’Euro 2024, que l’Allemagne accueillera.

Depuis sa transition vers son rôle organisationnel dans le football mondial, Lahm semble avoir intériorisé les valeurs qui ont caractérisé la FIFA et l’UEFA au cours des vingt dernières années. Il n’a que des éloges pour le Qatar, qui accueillera de manière controversée la Coupe du monde l’année prochaine.

« Depuis 10 ans, le PSG appartient à la famille régnante du Qatar », écrit Lahm. « Le propriétaire – le chef de l’État, Tamim bin Hamad al-Thani – a investi plus d’un milliard d’euros dans le club. Le pays, hôte de la prochaine Coupe du monde, attire l’attention du monde entier en finançant le sport depuis de nombreuses années.

Tout ce qui compte, c’est le spectacle : « Ils pensent globalement à Paris », dit Lahm, et « le nombre de fans à travers le monde augmente. »

Ce qui est le plus choquant dans la position de Lahm, c’est qu’il embrasse cette vision grotesque du football de club : le club en tant que marque de luxe, exclusive et inaccessible pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre des chaussures à 1000 € et des bouteilles de champagne personnalisées, mais exposées aux masses en adoration.

Les critiques du Bayern Munich peuvent s’opposer aux parrainages du club et à la domination apparemment inébranlable de la Bundesliga. Mais le Bayern Munich n’est pas une entreprise d’État créée ex nihilo et financée au mépris plus ou moins ouvert des règlements édentés de l’UEFA sur la parité financière.

Franchement, cet écrivain trouve répugnant comment Philipp Lahm jaillit de la culture du PSG de consommation ostentatoire, de camées de célébrités et de chemises de créateurs qui se vendent à 3 000 €.

Les joueurs du Bayern Munich ont des liens avec la culture populaire. Ils obtiennent des Audi du club et conduisent des voitures privées de luxe comme d’autres joueurs de premier plan. Ils font parfois des trucs scandaleux (hum, Franck). Mais ils visitent également des fan clubs locaux, assistent à l’Oktoberfest et posent chaque année en lederhosen tenant le Bavarian Hefeweizen pour leur sponsor Paulaner (un brasseur munichois). Ils relèvent le « Bayern challenge » et s’essayent aux jeux folkloriques traditionnels bavarois. (Cette année : Tolisso, Choupo et Roca, regardez-le !) Le Bayern est peut-être un club riche qui insiste sur la qualité, mais ce n’est décidément pas une marque de luxe.

“Il n’y a pas de plus grand spectacle”, conclut Lahm en prévision du prochain match du PSG contre Manchester City, tout aussi grotesque, propriété des Émirats arabes unis.

Certaines choses, cependant, sont plus grandes que le spectacle.