Terra augmente de 281% en 1 mois, selon un analyste “$ LUNA porte l’équipe en ce moment” Crypto new media

Mardi 24 août, alors que le prix de $ LUNA, le jeton natif de la plate-forme algorithmique de stablecoin Terra, a atteint un nouveau sommet historique de 34,2434 $, un analyste crypto populaire a déclaré que $ LUNA “porte l’équipe en ce moment. ”

Selon Binance Research, Terra est une blockchain Proof of Stake (PoS). Ils disent également que $ LUNA est «utilisé dans l’émission de pièces stables (TerraSDR), en tant que mécanisme de stabilité des prix, ainsi que pour le jalonnement et la gouvernance des réseaux.

Les travaux sur Terra, qui ont été développés par la société de blockchain sud-coréenne Terraform Labs (fondée en janvier 2018 par Daniel Shin et Do Kwon), ont commencé en janvier 2018 et le réseau principal Terra a été lancé le 23 avril 2019.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube très populaire le 1er mars, Coin Bureau a dit ceci à propos de Terra :

« Terra a trouvé un moyen unique de frapper des pièces stables qui sont rattachées à diverses monnaies fiduciaires de manière décentralisée. L’offre en circulation de la pièce stable en dollars américains de Terra, UST, a doublé au cours du mois dernier et est par conséquent devenue l’une des pièces stables les plus importantes en termes de capitalisation boursière.

Il a poursuivi en disant :

«Je pense que c’est l’un des projets de crypto-monnaie les plus excitants que j’ai vu depuis un certain temps et une partie de moi regrette de ne pas avoir couvert Terra plus tôt. Les fondateurs sont légitimes – Terraform Labs innove constamment et de nombreux progrès ont été réalisés depuis la mise en service du réseau principal Terra en 2019.“

Plus récemment, dans une vidéo publiée le 10 août, Coin Bureau a déclaré aux plus de 1,23 million d’abonnés de sa chaîne YouTube :

Bien qu’il n’ait aucun avoir en $ LUNA pour le moment, il « envisage sérieusement » de mettre de l’argent dans $ LUNA. Le stablecoin TerraUSD (UST) de Terra est actuellement «le stablecoin à la croissance la plus rapide» avec une capitalisation boursière qui a décuplé jusqu’à présent cette année. $LUNA est utilisé pour garantir l’UST, 1 $ de LUNA étant « toujours convertible en 1 UST ». L’une des principales raisons de la popularité d’UST est l’énorme popularité des deux applications suivantes alimentées par Terra : Mirror et Anchor. La demande d’UST entraîne la demande de $ LUNA et puisque ce dernier est brûlé à chaque fois que le premier est frappé, cela a un « effet déflationniste ».

Quant à son objectif de cours de fin d’année pour $ LUNA, il a déclaré :

“Maintenant, traitez-moi de fou, mais je pourrais facilement voir LUNA atteindre 100 $ d’ici la fin de l’année si son adoption et son innovation se poursuivent… La seule raison pour laquelle je suis réticent à investir dans LUNA est que tous les protocoles de Terra n’ont pas été suffisamment combattus -testé et il semble relativement centralisé par rapport à des projets similaires. Cela signifie que Terra pourrait être vulnérable aux mesures de répression réglementaires… »

En ce qui concerne l’action des prix d’aujourd’hui, actuellement (à 20h10 UTC le 24 août), sur l’échange de crypto Binance, $ LUNA se négocie à 31,3537 $, en hausse de près de 10 % au cours des dernières 24 heures.

L’analyste pseudonyme de crypto qui a suggéré plus tôt dans la journée que $ LUNA surpasse largement la grande majorité des crypto-actifs est “The Crypto Dog”, qui a déclaré à ses plus de 583 000 abonnés sur Twitter :

Et avec la mise à niveau Columbus-5 de Terra qui devrait être mise en ligne le 9 septembre (c’est-à-dire dans un peu plus de deux semaines), il n’est peut-être pas surprenant que l’armée de fans en croissance rapide de $LUNA pense que la course haussière actuelle est loin d’être terminée et que cela pourrait partiellement expliquez pourquoi $LUNA est actuellement classé n°1 par « activité combinée sociale + de marché ».

Je vous avais dit que nous serions de retour. Ayez foi dans le et il illuminera le chemin devant vous. Col-5 est dans 2 semaines. $LUNA https://t.co/HbV3I2WNLL – Terra (UST) 🌍 propulsé par Luna 🌕 (@terra_money) 24 août 2021

