Terra commence à brûler LUNA, pourquoi pourrait-il viser 140 $

Terra (LUNA) a augmenté la semaine dernière après une période de consolidation alors que le réseau a commencé à brûler l’approvisionnement de son jeton natif. Au moment de mettre sous presse, LUNA se négocie à 51,16 $ avec une perte de 5% sur le graphique journalier.

LUNE avec des signes de reprise sur le graphique en données de 4 heures. Source : LUNAUSDT Tradingview

Lecture connexe | Pourquoi l’écosystème Terra a retardé une mise à jour majeure du réseau principal à la fin septembre



Hier, avant que Bitcoin et les principales crypto-monnaies ne tombent de nouveaux sommets historiques, LUNA a commencé une percée à la hausse et semble sur le point de franchir la résistance à 54 $.

Cependant, le rallye a été gâché par la chute soudaine et LUNA a été rejetée près de la zone médiane autour de ses niveaux actuels.

Le rallye semble alimenté par la mise en œuvre de 3 mises à jour majeures du réseau principal de Terra. Comme NewsBTC l’a signalé il y a 3 semaines, le réseau était prêt à introduire Colombus-5 et Wormhole v2 avec la mise à jour du protocole Inter-Blockchain Communication (IBC).

La première de ces 3 améliorations COL-5 a été établie pour mettre en œuvre un mécanisme déflationniste pour LUNA. De plus, la mise à jour a été conçue pour augmenter les capacités d’interopérabilité de Terra.

Au cours de la dernière année, les jetons avec un système d’approvisionnement en feu ont été très appréciés. Par exemple, Binance Coin (BNB) est passé du plus bas de 50 $ et a atteint un sommet sans précédent au-dessus de 600 $.

Ethereum et son EIP-1559 nouvellement intégré en sont un autre exemple. Le réseau a modifié son modèle de tarification pour brûler une partie de l’ETH à chaque transaction.

LUNA pourrait suivre un chemin similaire avec 80 $ comme objectif potentiel raisonnable pour LUNA à court terme, mais pourrait afficher des bénéfices supérieurs à 100 $ et rejoindre Solana (SOL) comme l’une des entreprises les plus performantes en 2021.

L’investisseur Daniel Cheung a été très optimiste à propos de Terra (LUNA) et de son écosystème en raison de son potentiel de perturber le secteur des pièces stables. Lors du lancement du mécanisme de combustion, Cheung a déclaré :

Avec Bitcoin se déplaçant latéralement après le crash, le marché de l’altcoin pourrait saisir l’opportunité de diminuer la domination de BTC. Pour LUNA, cela pourrait se traduire par une découverte de prix.

Lecture connexe | Pourquoi Terra (LUNA) récompensera les utilisateurs avec un nouveau programme de récompenses communautaires

Pour atteindre cet objectif, LUNA doit récupérer 54 $ et briser la résistance à 56 $ avec un objectif de prix potentiel à court terme de 60 $. Cheung a ajouté ce qui suit sur le potentiel de LUNA à entrer dans le top 10 par capitalisation boursière, la phase actuelle de bull run et fondamentaux de l’actif :

Il est important d’apprendre à dézoomer les graphiques. $ LUNA et $ SOL sont des options d’achat incroyables ici, la structure haussière est toujours très forte et l’histoire continue de s’améliorer ici. La course n’est pas encore terminée et les deux vont bientôt devenir paraboliques. Les meilleurs atouts ont toujours des offres.