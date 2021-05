Terra.do : Aimeriez-vous travailler pour le climat ?

L’un des objectifs est d’amener les apprenants de Terra.do à inspirer leurs contacts et d’autres à travailler à l’atténuation du changement climatique à divers titres, à la fois personnels et professionnels.

Le climat est littéralement tout sous le soleil. Au cas où vous souhaiteriez commencer à travailler pour le changement climatique, par où et comment commencer ? Cette question dérangeait Anshuman Bapna depuis qu’il était parti en vacances à la Grande Barrière de Corail en Australie en 2016. Un entrepreneur en série et ayant travaillé dans de grandes entreprises Internet telles que Google et MakeMyTrip, le changement climatique était toujours dans son esprit.

“Cette année (2016) a été la première fois qu’un blanchissement massif de coraux dû au réchauffement climatique a été observé, et j’ai réalisé qu’au moment où mon fils grandit, la plupart des coraux (du récif) auraient disparu”, dit-il. “Cette merveille de la nature n’est peut-être pas là pour que nos enfants la voient.”

Cette prise de conscience l’a réveillé de sa stupeur d’entreprise, et avec Kamal Kapadia (éducateur sur le changement climatique et défenseur de l’énergie propre) et Mayank Jain (ex-CTO et fondateur de Righthalf.com, Atishae), il a lancé Terra.do l’année dernière, une edtech start-up qui propose des cours sur le changement climatique et comment faire partie de la solution climatique.

Bapna et son équipe se sont fixé une tâche assez lourde, à savoir faire en sorte que 100 millions de personnes travaillent pour résoudre le changement climatique d’ici 2030. Cependant, il dit que le plan est prêt.

«Pour nos cours, nous sélectionnons une cohorte de 100 « apprenants » avec des antécédents exceptionnels dans leur domaine et un profond désir de faire partie de la solution climatique. Ils entreprennent ensuite un cours en ligne de 12 semaines dispensé par des experts et des praticiens du climat de classe mondiale. Ils acquièrent une compréhension approfondie du changement climatique et de l’action climatique, et apprennent à tirer parti de leurs propres compétences pour un impact maximal dans l’espace climatique », dit-il.

L’un des objectifs est d’amener les apprenants de Terra.do à inspirer leurs contacts et d’autres à travailler à l’atténuation du changement climatique à divers titres, à la fois personnels et professionnels.

Terra.do aide également les apprenants à trouver leur chemin vers des emplois liés au climat. «Cela comprend tout, du travail de projet à temps partiel et de l’activisme aux emplois à temps plein et au démarrage de leur propre entreprise. L’objectif est de créer une grande communauté mondiale Terra où les apprenants qui ont fait partie du voyage s’entraident pour créer un impact réel », déclare Bapna.

Les cours actuels sur Terra.do incluent le changement climatique : apprendre pour l’action, le changement climatique pour les sociétés de capital-risque et les véhicules et flottes électriques.

« Pour minimiser le changement climatique, l’humanité doit travailler en équipe. Nous devons repenser la façon dont nous produisons de l’énergie, dont nous faisons l’agriculture, la fabrication, les transports, la construction, etc. », a déclaré Bapna.

En ce qui concerne le profil des apprenants venant sur la plate-forme Terra.do, Bapna dit que ceux-ci incluent ceux qui peuvent vouloir changer leur profil d’emploi (comme travailler directement avec une organisation climatique) à ceux qui peuvent vouloir créer une organisation climatique. « Même si quelqu’un souhaite consacrer 20 % de son temps aux solutions climatiques (peut-être en faisant du bénévolat pour, disons, un organisme à but non lucratif), sans quitter son emploi actuel, elle ferait partie de la cohorte de 100 millions que nous prévoyons de créer. d’ici 2030 », dit-il.

À l’heure actuelle, la plupart des personnes qui étudient à Terra.do sont des particuliers qui paient de leur poche et non des employés parrainés par l’entreprise. «Beaucoup d’entre eux s’inquiètent en fait de la façon dont le changement climatique affecte la planète», dit Bapna.

Certains apprenants sur Terra.do sont issus de l’ONGC, major PSU indienne. « Des entreprises telles que ONGC ont commencé à penser aux énergies renouvelables et au CSC (captage et stockage du carbone) dans le cadre de leur portefeuille. Ainsi, leurs employés sont nos apprenants, tout comme ceux qui ont vu l’écriture sur le mur et veulent apprendre, par exemple, comment réduire les émissions de méthane des puits de pétrole, etc. », dit-il. « Un tiers de notre cohorte vient d’Inde.

Les cours proposés par Terra.do sont liés aux emplois. «Nous avons une équipe de services d’orientation professionnelle et également un programme de mentorat, dans lequel nous avons plus de 100 personnes avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du climat. Ensuite, nous organisons un salon de l’emploi à la fin de chaque cohorte où nous invitons un groupe d’entreprises », ajoute Bapna.

L’éducation au changement climatique doit commencer tôt, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Terra.do expérimente un programme pour les élèves du secondaire. Bapna a déclaré : « Nous avons un programme pour les élèves du secondaire que nous expérimentons cet été, et si cela fonctionne, nous le déploierons largement et largement. »

