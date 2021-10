Terra : la migration du réseau principal Columbus-5 est maintenant en ligne

Terra a officialisé la migration de son Columbus-5 (ou Col-5) réseau principal. La mise à niveau permettra à sa blockchain d’améliorer ses performances et présenter TeFi.

Le nouveau Col-5 de Terra a été migré au bloc 4 724 000 et débloque de nombreuses dimensions pour l’ensemble de l’écosystème.

L’annonce de Columbus-5 sur Twitter

L’une des 20 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, Terra, a annoncé dans une série de tweets la migration officielle de Columbus-5 et les nouvelles opportunités que le réseau peut désormais offrir.

1/ Columbus-5 est maintenant officiellement en ligne en tant que nouveau réseau principal de Terra ! Bienvenue dans le futur de Terra https://t.co/EFnQnFr2lB – Terra (UST) Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 30 septembre 2021

Les 3 temps forts de la migration Columbus-5

Selon le rapport, il y a 3 points principaux de la migration Columbus-5 : les changements économiques, The Community Pool et Ozone et IBC et Stargate.

Concernant les changements économiques, Terra précise que la nouvelle mise à jour simplifie la logique du module Trésorerie du protocole Terra de sorte que 100% du seigneuriage LUNA généré par l’expansion de l’offre UST soit brûlé.

Les changements concernent la façon dont UST, le stablecoin de Terra, est frappé. Avec Columbus 4, pour frapper le stablecoin UST, les utilisateurs devaient payer une redevance appelée seigneuriage, qui était redistribuée à la communauté. Maintenant, avec Columbus 5, ce seigneuriage sera entièrement brûlé, ajoutant de la rareté au jeton LUNA.

Ce processus se connectera au Piscine communautaire, qui ne recevra aucun seigneuriage, car 100% de LUNA sera brûlé. Terra souligne que le pool communautaire contient actuellement environ 98,675 millions de LUNA, soit environ 3,5 milliards de dollars.

Mi/fin octobre, Terra prévoit de lancer Ozone, un protocole d’assurance algorithmique basé sur les réclamations.

Non seulement cela, Terra présente également IBC, un protocole de communication standardisé pour les blockchains compatibles (comme Solana et Polkadot). Pour son activation, il y aura un vote de gouvernance qui sera publié lorsque Col-5 sera actif de manière plus « stable ».

Columbus-5 permettra à sa blockchain d’améliorer ses performances et d’introduire TeFi.

Terra et le futur en TeFi avec le réseau principal Columbus-5

L’idée de base que Terra souhaite concrétiser avec la migration Col-5 serait de créer un écosystème TeFi, ce qui n’est possible que lorsque le réseau est prêt à construire l’interopérabilité de l’UST et des autres actifs de Terra.

Sa mission avec Col-5 est de réussir à faire de l’UST le stablecoin du TeFi par excellence, mais aussi de l’ensemble du secteur DeFi.

En ce sens, Col-5 est une étape marquante pour le projet, définie comme suit :

« Columbus-5 est l’aboutissement d’années de travail acharné et de dévouement d’une communauté florissante de développeurs, d’utilisateurs, de partenaires, d’investisseurs et de LUNAtics de toutes sortes. C’est une étape importante pour le réseau ».

Au moment de la rédaction, Terra (LUNA) est en 12ème position par capitalisation boursière, avec croissance des prix au cours des 3 derniers mois vu LUNA passe de 5,7 $ à près de 38 $ aujourd’hui.