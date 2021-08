Terra (LUNA) définit un nouvel ATH à mesure que l’activité du réseau augmente Crypto nouveaux médias

Le jeton natif de Terra, LUNA, a augmenté de plus de 31% au cours des sept derniers jours, le prix de la crypto ayant battu un autre record de 34,3 $ plus tôt dans la journée.

Avec une capitalisation boursière actuelle d’environ 13,4 milliards de dollars, LUNA a connu une reprise significative depuis le krach de mai, alors qu’elle se négociait juste au-dessus de 4,1 dollars.

L’écosystème Terra

Terra est une plate-forme de blockchain décentralisée fondée en 2018 par la société sud-coréenne Terraform et son jeton natif LUNA est largement utilisé pour stabiliser le prix des pièces stables du protocole et pour inciter les validateurs de la plate-forme.

Tout en étant le jeton natif de la plate-forme stablecoin à gouvernance algorithmique, LUNA est essentiel pour l’ensemble de l’écosystème Terra, qui continue de se développer rapidement.

L’écosystème @terra_money s’agrandit plus que jamais. Connaissez-vous ces projets ?$LUNA #Terra #Terraecosystem pic.twitter.com/uNnBlGQNtC – Terriens 🌕 (@Terrians_) 24 août 2021

Les projets clés sur Terra incluent Anchor, un protocole d’épargne décentralisé (DeFi) qui offre des rendements sur des pièces stables et le protocole d’actifs synthétiques Mirror qui permet d’investir dans des actions tokenisées et de négocier des actifs synthétiques, qui peuvent également être ajoutés aux pools de liquidités.

Avec seulement six protocoles, Terra a récemment dépassé Polygon (MATIC), enregistrant la troisième valeur totale verrouillée (TVL) la plus élevée parmi les blockchains.

Par Defillama, #Terra a le 3ème TVL le plus élevé derrière Ethereum et BSC avec 6,4 milliards de dollars C’est aussi la seule chaîne avec > 1 milliard de dollars de TVL avec moins de 10 protocoles (6) + c’est toujours parmi les L1 les moins chères en termes de Mcap/TVL ≈ 2 (Eth ≈ 3.4, BSC ≈ 4.1) Trop de raisons d’être haussier $LUNA – Legomakers.UST (@tlagomi) 24 août 2021

Tout en connaissant une augmentation de 12,87 % au cours des sept derniers jours et enregistrant actuellement 6,58 milliards de dollars de TVL, la plateforme continue de réaffirmer sa place au sommet, derrière les chefs de file ultimes des blockchains, Ethereum avec 115,2 milliards de dollars de TVL et 201 protocoles et Binance Smart Chaîne avec 18,73 milliards de dollars et 70 protocoles.

Mise à jour majeure à venir

Columbus-5, une mise à niveau majeure du réseau principal qui est sur le point de s’effondrer, a beaucoup en réserve pour l’écosystème florissant de Terra.

1/ À l’approche du lancement du Col-5, l’anticipation et l’excitation grandissent. TFL a travaillé dur pour mettre à jour nos interfaces front-end, tester rigoureusement les migrations de contrats intelligents et s’assurer que tout est parfaitement configuré et prêt pour le décollage. – Terra (UST) 🌍 Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 23 août 2021

L’une des mises à niveau les plus importantes de la blockchain Terra à ce jour vise à simplifier la tokenomique du système tout en brûlant le seigneuriage et en rendant le jeton natif LUNA encore plus déflationniste.

De plus, la mise à niveau permettra une intégration plus poussée, tout en ouvrant les vannes à une multitude de protocoles et dapps.

La mise à niveau vers Columbus-5 sur le réseau principal Terra permettra une mise en œuvre anticipée du protocole de communication inter-blocs (IBC).

?? IBC arrive à @terra_money le 9 septembre signifie que nous aurons beaucoup plus d’actifs disponibles sur @wormholecrypto et @solana, Terra étant la plaque tournante de toutes les activités inter-chaînes C’est le moment idéal pour faire partie des communautés $SOL et $LUNA https://t.co/J8BrITmm7Y – Ian Macalinao (@simplyianm) 24 août 2021

L’introduction d’IBC pour l’écosystème Cosmos devrait renforcer davantage le cas d’utilisation de Terra.

Construire une autoroute entre deux grandes villes. Connexion Hub <> Terra IBC à venir en septembre https://t.co/J0YTpQLDt1 – Wickex (@Wickex2) 18 août 2021

TerraUSD (UST) étant déjà le cinquième plus grand stablecoin par capitalisation boursière, il est impossible de prédire à quel point LUNA grimpera après le lancement critique.

