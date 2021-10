Terra Network prévoit de brûler plus de 9% de l’approvisionnement de LUNA

Le marché des crypto-monnaies a été assez chargé le mois dernier, non seulement en termes de gains haussiers, mais également d’évolutions sur les grands réseaux. Terra a été l’un des réseaux à la recherche de valeur et a récemment lancé une initiative de gravure de jetons.

Grâce à cette combustion, Terra cherche à brûler plus de 9 % de l’approvisionnement total de LUNA. Cette gravure sera conforme à la feuille de route du réseau vers une mise à jour.

Brûle plus de 9% de l’approvisionnement de LUNA

Le cofondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a récemment déclaré que le processus de vote en chaîne pour la proposition 44 serait lancé le 27 octobre et que le processus de vote durerait deux semaines.

Proposition de brûlage soumise sur @terra_money Agora : https://t.co/Ufq6V9dofj Onchain est disponible pour voter dans 48 heures. https://t.co/Ng2ds9RizS – Do Kwon 🌖 (@stablekwon) 25 octobre 2021

La proposition vise à brûler environ 88 675 000 jetons LUNA, qui seront supprimés de l’offre existante. Cette décision réduira l’offre de jetons LUNA de plus de 9 %. Les jetons brûlés serviront à frapper 3 à 4 millions d’UST.

Le réseau a récemment publié la mise à jour cardinale connue sous le nom de Columbus-5. Cette mise à jour conduira le groupe communautaire à échanger contre UST, le stablecoin natif de Terra. Le Minted UST soutiendra le développement de l’ozone, une forme de système d’assurance en cas de défaillance technique de l’écosystème Terra.

Après cette mise à jour, 10 millions de jetons LUNA seront conservés dans le pool communautaire. Kwon a en outre déclaré que la mise à jour entraînerait une multiplication par cinq des récompenses de participation à LUNA.

Augmenter la valeur totale verrouillée dans Terra

Les mises à jour des réseaux de Terra ont eu un effet positif sur l’adoption. La semaine dernière, le réseau a intégré le protocole IBC et publié Wormhole V2. Ces mises à jour ont augmenté l’activité du réseau, la valeur totale bloquée (TVL) atteignant de nouveaux sommets historiques.

Parmi les protocoles les plus dominants sur le réseau Terra figurent Anchor, Lido, Terraswap et Mirror. La semaine dernière, la TVL sur le réseau a dépassé les 10 milliards de dollars, et ces quatre projets représentent plus de 90 % du chiffre total.

Les données de DeFiLlama, un site Web de suivi Defi, montrent que Terra se classe quatrième en taille TVL après Ethereum, Binance Smart Chain et Solana. Cela représente une grande croissance dans le réseau.

Le post Terra Network prévoit de brûler plus de 9% de l’approvisionnement de LUNA est apparu en premier sur Invezz.