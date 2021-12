Terra Price Movement : Y a-t-il plus de place pour la croissance de LUNA après avoir atteint la 10e place ?

Terra LUNA / USD est une plateforme de paiement blockchain open source pour les stablecoins algorithmiques.

LUNA est le jeton de crypto-monnaie natif du protocole Terra et est utilisé pour les paris, la gouvernance et les garanties.

La levée de fonds de 50 millions de dollars de Chiron vise à être un catalyseur de croissance

Le 2 décembre, nous avons discuté de la façon dont LUNA a dépassé Shiba Inu après avoir atteint son dernier sommet de tous les temps à l’époque.

Le 8 décembre, Chron Partners, une société de capital-risque basée à Hong Kong, a annoncé avoir levé 50 millions de dollars pour un fonds dédié, intitulé Chiron Terra Fund I.

Ce fonds a été créé dans le but de construire des projets de financement décentralisé (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT) connectés au métaverse sur Terra Blockchain.

Jake Cormack, qui est le COO de Chiron Partners, a attribué le potentiel de croissance de Terra à sa décision de la choisir comme son grand livre public officiel.

C’est le résultat de la mise à jour de la blockchain Columbus-5, qui promet de permettre un niveau d’évolutivité plus élevé, ainsi qu’une plus grande interopérabilité entre les chaînes.

Tout cela a amené le jeton LUNA au 10e rang en termes de capitalisation boursière dans toutes les crypto-monnaies, et il a le potentiel d’augmenter encore plus.

Faut-il acheter Terra (LUNA) ?

Le 10 décembre, Terra (LUNA) valait 69,32 $.

Pour voir ce que signifie ce point de valeur pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes en novembre.

En ce qui concerne la valeur la plus élevée de tous les temps du jeton, LUNA valait 77,73 $ le 5 décembre. Ici, nous pouvons voir que le jeton avait une valeur de 8,41 $ supérieure ou 12% supérieure à son point de valeur historique.

Lorsque nous examinons les performances du jeton LUNA en novembre, son point de valeur le plus bas était le 24 novembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 37,99 $.

Le 30 novembre, le jeton a atteint une valeur de 58,81 $, qui était son point de valeur le plus élevé du mois. Ici, nous pouvons voir une augmentation de la valeur de 20,82 $ ou 54%.

Cependant, du 30 novembre au 10 décembre, la valeur du jeton a augmenté de 10,51 $ ou 17 %.

Dans cet esprit, Terra (LUNA) a le potentiel d’atteindre 80 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

L’après Terra Price Movement : Y a-t-il plus de place pour la croissance de LUNA après avoir atteint la 10e place ? est apparu en premier sur Invezz.