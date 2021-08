Terra Virtua passe d’Ethereum au réseau Polygon en raison de problèmes d’utilisation de l’énergie ⋆ Crypto new media

Terra Virtuam, un écosystème de jetons non fongibles (NFT), a annoncé son passage de la blockchain Ethereum à Polygon Network dans le but de réduire les besoins énergétiques liés à la fabrication d’objets de collection numériques sur la plate-forme. Comme l’a révélé la plate-forme, cette décision réduira les besoins en énergie pour frapper un seul NFT d’environ 99%, une décision qui garantira davantage d’engagements en matière de conformité énergétique pour son écosystème en pleine croissance.

L’utilisation d’énergie de la plupart des protocoles de blockchain a été citée comme une source de préoccupation au cours des derniers mois, car les réglementations gouvernementales se concentrent sur les impacts que les réseaux de blockchain jouent sur la dégradation de l’environnement. Pour la plupart des protocoles de preuve de travail (PoW) dont Ethereum est le deuxième en importance, une grande quantité d’énergie est dépensée pour extraire les pièces, et cette forte demande en énergie se traduit par toutes les activités menées sur le réseau.

« En exploitant la puissance de cette nouvelle blockchain, nous pouvons nous assurer que nos NFT limitent leur impact », a déclaré le cofondateur et directeur technique de Terra Virtua, Jawad Ashraf. La mise à niveau est actuellement en cours et tous les objets de collection numériques précédemment invendus sur Ethereum seront rappelés et déplacés vers Polygon.

La blockchain ne doit pas dégrader l’environnement

Toute l’innovation derrière la technologie blockchain est telle qu’elle demande une participation massive des membres du public. Bien qu’elle en soit aux premiers stades de l’adoption, l’innovation est censée être adoptée sous la forme de plates-formes telles que Terra Virtua rae créant des expériences de jeu et d’objets de collection conviviales.

Le passage au réseau Polygon par le protocole est facturé pour réduire l’impact ressenti par l’environnement.

“Notre mission est de révolutionner la façon dont le public interagit avec les NFT et de les rendre accessibles à tous, mais nous pensons que l’environnement ne devrait pas avoir à payer le prix de cette nouvelle technologie révolutionnaire”, a ajouté Ashraf. “En exploitant la puissance de cette nouvelle blockchain, nous pouvons nous assurer que nos NFT limitent leur impact.”

Les utilisateurs ont bénéficié d’un délai de grâce jusqu’au 22 août pour acheter tous les NFT construits sur Ethereum, après quoi ils ne seront plus disponibles. Sur la base de la mise à niveau, le réseau Terra Virtua a annoncé que sa plate-forme serait terminée pour une courte période.

Nous effectuons actuellement une mise à niveau à l’échelle du site – le marché sera indisponible pendant environ 3 heures. — Siège social de Terra Virtua | Collectionner. Réinventé. (@TerraVirtuaHQ) 16 août 2021

