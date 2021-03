Les jetons non fongibles semblent apparaître partout ces derniers temps – alors pourquoi pas sur grand écran?

Objets de collection numériques et plateforme de réalité virtuelle Terra Virtua prévoit de lancer aujourd’hui une gamme d’objets de collection Godzilla vs Kong nonfungible token (NFT) créés en collaboration avec les géants de la production cinématographique Warner Brothers – parmi les toutes film majeur.

Actuellement, les collectionneurs peuvent acheter des affiches sur le thème rétro de Godzilla et de Kong Island pour 75 $, mais des animations plus élaborées seront publiées plus tard dans la journée. La page d’accueil de Terra Virtua a actuellement une liste d’attente thématique active, avec les utilisateurs accordés une fenêtre de dix minutes sur le site pour faire des achats.

Vous avez de la chance, compte tenu du lancement du film DEMAIN, nous avons décidé de publier non pas une mais DEUX affiches exclusives 2DA. Il est vraiment temps de choisir votre camp. Allez-vous opter pour #TeamKong ou #TeamGodzilla? https://t.co/qi5QZ4diLn#GodzillavsKong #GvK #NFTDROP #Légendaire #NFT pic.twitter.com/lBq5bhSttI – Siège social de Terra Virtua | Collectionner. Réinventé. (@TerraVirtuaHQ) 30 mars 2021

Utilité vs reconnaissabilité

Alors que Godzilla et King Kong se battent sur grand écran, en ce qui concerne les plates-formes NFT, il est de plus en plus difficile de voir qui peut offrir le plus de fonctionnalités et d’accéder à des marques bien-aimées.

Plusieurs projets de réalité virtuelle et de jeu proposent de nouvelles façons d’ajouter de l’utilité aux NFT. Ecomi, un projet rival VR-slash-NFT, a intégré une fonction de «coffre-fort» sur Twitter, où les utilisateurs peuvent profiter de leur collection en réalité augmentée:

Vous n’avez pas encore vu les fonctionnalités #AugmentedReality de #VeVe? Vous pouvez déposer toute votre salle d’exposition dans #AR et la parcourir littéralement! #Collectibles #NFT #NFTs #batman #TheJoker #HarelyQuinn https://t.co/bZsVSIgPa1 – Ecomi (@ecomi_) 24 mars 2021

De même, Terra Virtua travaille sur une fonctionnalité VR «galerie d’art».

En plus de la poussée technique, bon nombre de ces projets s’appuient sur une propriété intellectuelle très appréciée. La course d’Ecomi à partir de l’univers de Batman en est un excellent exemple, et la BBC s’est lancée dans le marché en pleine croissance en collaborant avec Reality Gaming Group sur un jeu de cartes Dr.Who. Le projet NFT qui a fait la une des journaux a peut-être été le NBA Topshot, qui présente les faits saillants de la National Basketball Association.

Warner Bros. a également opté pour une stratégie de licence promiscuous pour Godzilla vs Kong NFTs, alors que l’artiste Bosslogic et le géant des objets de collection Topps publieront également des souvenirs numériques sous licence.

Monopole IP

Cependant, en ce qui concerne l’étendue et la qualité de la propriété intellectuelle, Terra Virtua pourrait être autonome. En plus de Godzilla vs Kong, la société a publié des baisses avec IP de titres à succès comme Pacific Rim, World War Z et Lost in Space, en plus de classiques comme The Godfather et Top Gun.

Jen Naiff, responsable du marketing chez Terra, attribue à une équipe de direction «Total Legends» une vaste expérience en matière de transaction et d’acquisition pour le catalogue approfondi.

«Notre PDG, Gary Bracey, est un vétéran de l’industrie des jeux nominé aux BAFTA avec plus de 25 ans d’expérience et il est reconnu pour avoir apporté les jeux vidéo sur IP au grand public. Doug Dyer, chez Warner Bros, s’envole pour l’Écosse pour faire une démonstration et obtenir l’approbation de JK Rowling sur le jeu vidéo Harry Potter qu’il a développé », a-t-elle déclaré.

Par conséquent, l’identification et l’accès à une propriété intellectuelle exclusive sont «dans notre ADN».

En fin de compte, accéder à ces marques est essentiel non seulement pour la croissance de leur plate-forme, mais également pour l’espace dans son ensemble.